Paramount oficializa la compra de Warner por 110.000 millones de dólares

Paramount Discovery y Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés) firmaron este viernes un acuerdo que oficializa la compra de WBD por parte de la primera en una transacción valorada en 110.000 millones de dólares.

"Paramount Skydance Corporation (PSKY) y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo de fusión definitivo según el cual Paramount adquirirá WBD, formando una empresa global de medios y entretenimiento de primer nivel enfocada en expandir las opciones del consumidor y empoderar al talento creativo en todo el mundo", se informó en un comunicado conjunto.

Los términos del acuerdo incluyen una suma de 31 dólares por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD.

"La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD", agregó el escrito.

Se espera que la votación de este acuerdo se efectúe a principios de la primavera de 2026. En caso de no haber cerrado antes del 30 de septiembre "los accionistas de WBD recibirán una comisión de 0,25 dólares por acción por cada trimestre (medida diariamente) hasta el cierre", precisó.

El acuerdo estipula además que cada película de WBD "tendrá un estreno completo en cines, con un período mínimo de 45 días a nivel mundial antes de estar disponible en video bajo demanda (VOD), con la intención de alcanzar los 60 a 90 días o más para maximizar la audiencia de nuestros lanzamientos más exitosos".

Los términos de fusión se oficializan un día después de que el gigante del entretenimiento Netflix se retirara de la puja por adquirir WBD, tras una nueva oferta presentada esta semana por Paramount.

El acuerdo de Paramount respondía al que realizó Netflix el pasado diciembre, como parte de una alianza preliminar para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o 'streaming' de WBD por 27,75 dólares por acción, valorando esos activos en unos 72.000 millones de dólares, con un valor empresarial total cercano a los 82.700 millones.

Esta transacción entre ambas empresas "abre nuevas y atractivas oportunidades narrativas en los estudios de cine y televisión, plataformas de streaming y plataformas lineales de primer nivel de la compañía combinada", resaltó Paramount.