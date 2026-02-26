Película dominicana "Zumeca" crea precedente en Slamdance Film Festival 2026 al ganar dos premios

La película dominicana “Zumeca”, dirigida por David Maler, se alzó ganadora de dos premios en el Festival Internacional de Cine Slamdance al lograr el Gran Premio del Jurado y Mejor Actriz para Angela Cano.

La película, producida por Cacique Films, se estrenó en el marco de este circuito, luego de entrar a la sección "Breakouts" del Slamdance Film Festival 2026 y convertirse en el primer filme dominicano en alcanzar este logro.

El jurado declaró que “a través de los ojos de una historia de amor intercultural ambientada en tiempos precoloniales, Zumeca parece haber sido desenterrada de la tierra misma, dando como resultado una exploración poética y sin concesiones de nuestros orígenes tribales. DavidMaler demuestra ser una nueva y singular visión dentro del cine global”.

David Maler manifestó que "es imposible resumir lo que ha sido el proceso de esta película, solo puedo decir que Zumeca tiene todo mi corazón. No tengo palabras para agradecer a cada una de las personas que hicieron este proyecto, que a primera vista se veía (y era) imposible".

Luego agregó: "Desde lo más profundo de mi corazón les digo que esta película es de todos los que la hicieron posible. Y solo fue posible por que dieron la milla extra. Le dediqué el premio a mi país, a Republica Dominicana, porque soy lo que soy, y cuento lo que cuento gracias a él. Estoy seguro de que esto es solo el inicio de Zumeca, nuestra memoria colectiva que llevamos al mundo, pero que espero que también nosotros volamos a recuperar y empoderarnos de ella”.

En cambio, José Miguel Bonetti Du-Breil, ejecutivo de Grupo SID, destacó: “Este proyecto nace de nuestro firme compromiso con la cultura y la preservación de nuestras raíces... Hoy nos llena de orgullo verla trascender a la gran pantalla y compartir su riqueza narrativa con todos los que tengan la oportunidad de descubrirla”.

Slamdance, conocido por ser el punto de partida de cineastas como Christopher Nolan, Bong Joon-ho, Ari Aster y Sean Baker, entre otros, ha elogiado la visión artística de "Zumeca", sumando a la película dominicana a su exclusiva selección de solo cinco filmes globales en esta categoría. , destacada por su éxito en el Slamdance Film Festival.

Video ZUMECA - Teaser Trailer - epic historical drama



La cinta está protagonizada por Angela Cano (como Zumeca) y Rubén Ochandiano, con un elenco diverso que incluye actores españoles, dominicanos y de la región de Leticia, Amazonas.

La historia se sitúa en los albores del encuentro entre dos mundos y narra una historia de amor y choque cultural. Relata el encuentro entre un conquistador español y una cacique taína.