Investigan al cantante D4vd por el asesinato de una niña cuyo cuerpo fue encontrado en un vehículo

El cantante D4vd es el blanco de una investigación del gran jurado del condado de Los Ángeles por el asesinato de una niña de 14 años cuyo cuerpo descompuesto fue encontrado el año pasado en un Tesla aparentemente abandonado registrado a su nombre que fue remolcado desde Hollywood Hills, según documentos judiciales.

Los fiscales describen al cantante de pop alternativo de 20 años nacido en Houston, cuyo nombre legal es David Burke, como el objetivo de la investigación en las citaciones del gran jurado emitidas el 15 de enero que buscan que tres de sus familiares testifiquen.

The Associated Press obtuvo los documentos el miércoles. Estaban sellados en California, donde la investigación del gran jurado se ha mantenido en secreto. Sin embargo, se hicieron públicos gracias a una apelación de las citaciones en Texas presentada por la madre, el padre y el hermano del cantante.

Los documentos dicen que “el objetivo puede estar involucrado en la comisión de los siguientes delitos penales contra las leyes del estado de California, a saber: un cargo de asesinato”.

El Tesla fue registrado a su nombre en la dirección de los miembros de su familia citados, según documentos judiciales.

Las autoridades no habían nombrado públicamente a D4vd —pronunciado “David”— como sospechoso en el caso.

El cadáver de Celeste Rivas Hernández fue encontrado el 8 de septiembre, un día después de que hubiera cumplido 15 años. Tenía 13 años y cursaba séptimo grado cuando su familia denunció su desaparición en 2024 en su ciudad natal de Lake Elsinore, a unos 112 kilómetros (70 millas) al sureste de Los Ángeles. Según los documentos judiciales, las autoridades indicaban que tenía 14 años cuando fue asesinada.

La citación dice que los investigadores policiales que registraron el Tesla Model Y 2023 en un depósito de remolque encontraron una bolsa para cadáveres "cubierta de insectos y con un fuerte olor a descomposición".

Dice que “los detectives abrieron parcialmente la cremallera de la bolsa y observaron una cabeza y un torso descompuestos”.

Los investigadores de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles respondieron a la escena.

“Al retirar la bolsa del cadáver del compartimento delantero, se descubrió que los brazos y las piernas habían sido cercenados”, dice el documento. “Se descubrió una segunda bolsa negra debajo de la bolsa del cadáver. Al abrirla, se descubrieron las partes del cuerpo desmembradas”.

Los representantes de D4vd no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios el miércoles, y no han respondido previamente a los correos electrónicos de AP buscando comentarios sobre el caso.

La Fiscalía del Distrito declinó hacer comentarios.

Un juez de Texas dijo que los tres miembros de la familia no podían ignorar las citaciones y les ordenó comparecer en California y testificar.

El Tesla había sido remolcado desde un exclusivo barrio de las colinas de Hollywood donde se encontraba, aparentemente abandonado.

El cantante se encontraba en plena gira por Estados Unidos y continuó dando varios conciertos tras el hallazgo del cuerpo de la niña. Sin embargo, finalmente canceló el resto de sus conciertos y una gira europea tras la amplia difusión de su conexión con el caso.

La Oficina del Médico Forense previamente sólo había dicho que el cuerpo fue encontrado severamente descompuesto y que Rivas Hernández probablemente había estado muerta por un período prolongado antes de ser encontrada.

En noviembre, la policía de Los Ángeles consiguió que un juez impidiera al médico forense jefe, Dr. Odey Ukpo, publicara los resultados de la autopsia, y no se ha revelado la causa de la muerte.

D4vd se hizo popular entre los fans de la Generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito "Romantic Homicide", que alcanzó el número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Posteriormente, firmó con Darkroom e Interscope Records y lanzó su EP debut "Petals to Thorns" y su siguiente, "The Lost Petals", en 2023.

Cuando se descubrió el cuerpo, D4vd estaba de gira promocionando su primer álbum, "Withered". Posteriormente, se cancelaron los dos últimos conciertos en Norteamérica, en San Francisco y Los Ángeles , junto con una actuación programada en el Museo Grammy de Los Ángeles, al igual que la gira europea que debía