"Frecuencia Invisible" formará parte de la selección oficial de la 6ta Muestra de Cine Cristiano

El cine dominicano se prepara para explorar nuevos territorios narrativos con la presentación oficial del Concept Film y presentación de "Frecuencia Invisible", un proyecto que formará parte de la Selección Oficial de la 6ta Muestra de Cine Cristiano.

Dirigida y escrita por el cineasta Ramón Arturo Herrera Rijo, "Frecuencia Invisible" desafía los esquemas tradicionales al fusionar el suspenso de un thriller con el formato espiritual.

La trama explora la delgada línea entre la ciencia, la persecución y la fe. Ambientada en medio de uno de los eventos multitudinario más grande del país realizado por la pastora Belkis Castillo, la historia sigue a Elena, (Karen Luciano), una mujer que no busca un milagro, sino desesperadamente "tiempo"; mientras un cineasta escéptico (Ramón Arturo Herrera Rijo) está a punto de captar lo imposible a través de su lente.

El evento programado no será la exhibición del largometraje finalizado, sino la revelación de su "First Look" o Concept Film.

Esta pieza audiovisual sirve como carta de presentación para la industria, estableciendo el tono, la tensión psicológica y la alta calidad estética del proyecto de largometraje que se encuentra en desarrollo.

La obra cuenta con un elenco que incluye a Karen Luciano, la Pastora Belkis Castillo, Tiburcio Primero de Peña de Gracia, Ramón Arturo Herrera Rijo y Jesús Villanueva.

Asimismo, el proyecto destaca por la intervención del Pastor Carlos Peña y participaciones especiales de figuras de renombre como Marcos Witt, Julissa García y Hernán Acosta.

El reparto principal se completa con actuaciones de Adrison Carpio, Johanny Isles, Arthur Herrera, Aneudys Joel Hayes y Olgalidia de los Santos.

Bajo la premisa "¿Y tú... en qué frecuencia estás sintonizado?", la producción promete una experiencia inmersiva que reta las percepciones del espectador sobre el mundo espiritual y lo tangible.

Detalles de la Presentación Oficial:

• Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026.

• Lugar: Caribbean Cinemas, Plaza Sambil (Av. John F. Kennedy, Santo Domingo).

• Tanda de Proyección: de 5:45 PM a 8:30 PM.

• Evento: 6ta Muestra de Cine Cristiano.