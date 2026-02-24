El actor Robert Carradine, de Lizzie McGuire, muere a sus 71 años

Robert Carradine, conocido por su participación en las pantallas y en la serie Lizzie McGuire, tenía alrededor de 20 años luchando con su salud mental. Sin embargo, su familia comunicó a través de Deadline que a pesar de su lucha, este trastorno bipolar finalmente venció.

“Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido, padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su existencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales. En este momento solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión.”

Según las informaciones publicadas por Deadline, el hermano del actor, Keith Carradine explicó que Robert se suicidó por los mismos problemas de salud que sufría.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse”, “es una enfermedad que lo venció”, dijo Keith a Deadline.

Además, la hija de Robert, Ever Carradine publicó este martes en su red social algunas fotografías junto a su padre desde cuando apenas era una bebé con el siguiente mensaje:

“Mi padre murió hoy. Mi dulce y divertido padre que solo tenía 20 años más que yo”, “mi padre era un amante, no un luchador. Él era todo corazón, y en un mundo tan lleno de conflicto y división, creo que todos podemos sacar una página de su libro hoy, abrir nuestros corazones y sentir y compartir el amor”, decía en el post de Ever.

Luego de ser difundida la noticia, Hilary Duff quien trabajó con Carradine en la serie Lizzie McGuire, se despidió de quien fue su padre en la filme de 2001 hasta 2004 con un emotivo mensaje.

Mensaje de Hilary Duff luego de la muerte del actor Robert Carradine.Fuente externa

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre mi viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por esto. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban” se lee en el escrito que dejó en su cuenta de Instagram.

SU VIDA Y CARRERA

Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine y Keith Carradine. Fue conocido por el gran público con el personaje de Sam McGuire, el padre de la serie 'Lizzie McGuire', protagonizado por Hilary Duff. reseñó la agencia EFE.

Debutó en la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en 'The Cowboys', un papel para el que su hermano David le animó y le convenció para acudir a la audición diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder".

Luego apareció en la película ganadora del Oscar , 'Coming Home' ('El regreso', 1978), dirigida por Hal Ashby y junto a Jane Fonda y Jon Voight. A esta actuación le siguió un papel menor en 'Mean Streets' ('Malas Calles') de Martin Scorsese en 1973.

El actor también participó en el western 'The Long Riders' ('Forajidos de Leyenda', 1980) y el film 'Revenge of the Nerds' ('La revancha de los novatos', 1984).