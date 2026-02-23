BAFTA y BBC se disculpan por insulto racial hacia Michael B. Jordan y Delroy Lindo

Los Premios de Cine de la Academia Británica y la BBC se disculparon el lunes por un insulto racial que se transmitió durante la gala del domingo mientras dos estrellas de la película “Sinners” estaban en el escenario.

El activista del síndrome de Tourette que gritó el insulto dijo que estaba “profundamente mortificado” y que lo que dijo “no reflejaba mis creencias personales”.

La palabra, altamente ofensiva, se escuchó mientras las estrellas de "Sinners", Michael B. Jordan y Delroy Lindo, ambos negros, presentaban el premio a los mejores efectos visuales durante la ceremonia del domingo. El presentador, Alan Cumming, había informado previamente al público que John Davidson, defensor del síndrome de Tourette, estaba presente.

El incidente provocó que la Academia Británica de Cine y Televisión se disculpara por el “lenguaje ofensivo que conlleva un trauma y un dolor incomparables para tantas personas”, y agregó: “Nos gustaría agradecer a Michael y Delroy por su increíble dignidad y profesionalismo”.

Davidson, un activista escocés en favor de las personas con síndrome de Tourette que inspiró la película nominada al BAFTA "I Swear", dijo en una declaración el lunes que estaba "profundamente mortificado si alguien considera que mis tics involuntarios son intencionales o tienen algún significado".

Tourettes Action, una organización benéfica que lucha contra el síndrome de Tourette, pidió que se comprenda esta enfermedad.

“Entendemos profundamente que estas palabras pueden herir, pero al mismo tiempo, es vital que el público comprenda una verdad fundamental sobre el síndrome de Tourette: los tics son involuntarios. No reflejan las creencias, las intenciones ni el carácter de una persona”, afirmó Emma McNally, directora ejecutiva de Tourettes Action.

El síndrome de Tourette, un trastorno del desarrollo neurológico, se caracteriza por movimientos o sonidos repentinos e involuntarios llamados tics, que tienden a aumentar y disminuir, pero que pueden empeorar con la excitación o la ansiedad, según los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. Pueden parecer intencionales, pero no lo son, y la página de información sobre el síndrome de Tourette del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de los NIH indica que quienes intentan suprimirlos a menudo reportan una acumulación de tensión antes de que aparezca un tic.

La Asociación Estadounidense del Síndrome de Tourette afirma que entre el 10 y el 15 % de las personas con este síndrome experimentan un tipo de tic vocal llamado coprolalia: insultos, palabras o frases socialmente inaceptables de forma involuntaria.

Durante la primera parte de la ceremonia se oyeron varios gritos, aunque lo que se decía no era entendible para un reportero de Associated Press en la sala de prensa.

Después de que se gritara el insulto durante la presentación de Jordan y Lindo, Cumming se disculpó con la audiencia en el Royal Festival Hall de Londres por el "lenguaje fuerte y ofensivo".

“El síndrome de Tourette es una discapacidad y los tics que han escuchado esta noche son involuntarios, lo que significa que la persona con síndrome de Tourette no tiene control sobre su lenguaje”, dijo Cumming. “Le pedimos disculpas si se sintió ofendido”.

Davidson dijo en su declaración: “Decidí abandonar el auditorio temprano en la ceremonia porque era consciente de la angustia que mis tics estaban causando”.

El epíteto se escuchó cuando la BBC transmitió la ceremonia unas dos horas después del evento en vivo. La emisora se disculpó por no editarlo antes de la transmisión, aunque la palabra ofensiva aún se podía escuchar en su servicio de streaming iPlayer el lunes por la mañana. El programa fue eliminado posteriormente, y la BBC anunció que el insulto sería editado.

“Es posible que algunos espectadores hayan escuchado un lenguaje fuerte y ofensivo durante los Premios BAFTA”, declaró la BBC en un comunicado. “Esto se debió a tics verbales involuntarios asociados con el síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencional”.

“I Swear” ganó dos premios BAFTA, incluido el de mejor actor para Robert Aramayo, que interpreta a Davidson.

Los representantes de la película y de Jordan y Lindo no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.