Residente y Bad Bunny podrían grabar su película en RD tras no encontrar apoyo del gobierno boricua

"Porto Rico", la ópera prima de René Pérez Joglar (Residente) que protagonizará Bad Bunny, podría rodarse en República Dominicana por la falta de apoyo del gobierno boricua.

Según el periodista Rafael Lenín López, la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico no invertirá en el proyecto de los artistas tras la decisión de la oficina de la gobernadora Jenniffer González.

"La información que nosotros tenemos es que desde el año pasado se le hizo una propuesta al gobierno para que apoyara la grabación de la película aquí en Puerto Rico", dijo López.

"Se le dijo que no, que no cuenten con ningún apoyo. Yo no entiendo cómo ha rechazado esta propuesta, Puerto Rico y La Fortaleza le dijo que no a René y a Benito, pero alguien le dijo que sí, se llama Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana", afirmó.

Señaló que la razón podría estar vinculada a temas políticos, destacando los beneficios que perdería la isla con la negativa si el gobierno de Puerto Rico no se reinvindica.

El elenco también incluirá a Viggo Mortensen (‘Eastern Promises’, ‘Captain Fantastic’, ‘Green Book’), Edward Norton (‘American History X’, ‘Birdman’, ‘A Complete Unknown’) y el español Javier Bardem (‘No Country for Old Men’).