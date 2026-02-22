“Arco”: fábula nimia sobre un niño perdido

“Arco” es una película animada que supone la ópera prima del director francés Ugo Bienvenu. En una hora y media, observo que adopta una poética del viaje del tiempo, pero no descubro nada particularmente novedoso porque, a pesar de su animación bonita, me encuentro con que es una película animada anodina que transita por lugares comunes sin ofrecer nada complejo, a menudo con metáforas sobre ecologismo, esperanza y pérdida de la inocencia, que ahogan cualquier estela de originalidad por sus pretensiones conceptuales.

Su trama sigue a Arco, un niño de 12 años de un paraíso utópico en el siglo XXX donde se permiten viajes en el tiempo con trajes arcoíris, en los días en que viaja accidentalmente al pasado sin permiso de sus padres y se encuentra en el año 2075 con una niña solitaria de 10 años llamada Iris, con la cual establece un vínculo amistoso durante su visita.

En general, la narrativa es algo original al fusionar la aventura fantástica y la ciencia ficción para sintetizar la curiosidad de un niño que cae en el abismo de lo desconocido, desde un futuro distópico-utópico donde todos viven en las comunidades armónicas de unas plataformas arbóreas construidas por una crisis medioambiental. El problema fundamental, no obstante, es que su guion no se toma la molestia de profundizar en el desarrollo de los personajes y, por lo regular, opta por mantener todo sobre unas situaciones rutinarias que nunca escapan de los facilismos ni de las escenas predecibles donde los conflictos banales se resuelven con diálogos expositivos.

En este sentido, permanezco abúlico frente a la amistad de Arco con Iris en un mundo automatizado donde los robots hacen el trabajo humano; los intentos de Arco para regresar a su futuro aprovechando la luz refractada en su traje; la soledad de Iris como una niña aislada que vive en casa con un robot y su hermanito bebé mientras espera el holograma de sus padres; las peripecias de Arco e Iris cuando son perseguidos por tres hombres raros con gafas coloridas. No hay grandes giros más allá de las indumentarias policromáticas y los vuelos temporales.

Por si fuera poco, la historia del niño que cae del cielo por intercambio cultural solo funciona, en la superficie, para elaborar un discurso sobre la conciencia ecológica y los dilemas infantiles, entendido como el viaje de autodescubrimiento de un niño rebelde que desafía la autoridad de los padres en una utopía colectivista y viaja a un pasado remoto donde establece una conexión con una niña aislada que es la catalizadora de la sociedad igualitarista futura (se da a entender que el viajero temporal enseña lecciones al presente para sembrar la semilla de su futuro, pero además evita el colapso medioambiental inducido por el individualismo tecnológico y el aislamiento consumista). Esta síntesis discursiva, por desgracia, pierde profundidad al albergar un subtexto rebuscado, de cierta fragilidad infantil que ocurre en ausencia de padres que no son lo suficientemente responsables como para guiar a sus hijos por el camino de las tradiciones y los valores morales, donde la metáfora del arcoíris —simbolizada por la vestimenta de dudosa procedencia cromática— refleja la inclusión colectiva de niños inseguros que son obligados a aceptar ideas retorcidas de progreso que los condicionan a identidades homogéneas como causa de equidad social.

Al margen de esto, su estética me parece decente porque Bienvenu se preocupa por añadir poesía visual a los escenarios futuristas que contrastan bellamente con los paisajes naturalistas, con atención a los detalles y colores vibrantes que evocan un imaginario lisérgico muy cercano al estudio Ghibli. Su diseño de los personajes, de igual modo, es competente con la fluidez y las texturas que los acerca a un anime. Estos elementos, junto a la música orquestal, añaden belleza a ciertos planos, aunque son insuficientes para proporcionar emotividad, en una fábula animada bastante didáctica y aburrida que bien podría interpretarse como una apología a la uniformidad infantil bajo el disfraz de la diversidad.

Ficha técnica

Título original: Arco

Año: 2025

Duración: 1 hr. 28 min.

País: Francia

Director: Ugo Bienvenu

Guion: Ugo Bienvenu, Félix De Givry

Música: Arnaud Toulon

Fotografía: Ugo Bienvenu

Reparto (voces): Romy Fay, Juliano Krue Valdi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Will Ferrell, Andy Samberg, Jake Gyllenhaal, America Ferrera

Calificación: 5/10