Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió por una sobredosis accidental de cocaína

La Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco reveló que Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, murió a los 34 años por una sobredosis accidental de cocaína.

La policia llegó al hotel Fairmont San Francisco después de que un huésped encontrara a Jones en el piso 14 y alertara al personal pensando que se había desmayado por ebriedad.

La muerte fue declarada como “accidente” tras Jones sufrir “efectos tóxicos de la cocaína” alrededor de las 3:14 am del 1 de enero.

“Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones. Les rogamos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Gracias”, declaró la familia de Jones en un comunicado obtenido por The Post.

Victoria Jones fue la segunda hija del matrimonio entre Tommy Lee Jones y su exesposa, Kimberlea Cloughley, con quien también procreó a su primogenito Austin Leonard Jones.

En 2002, Victoria Jones debutó en el cine 2002 con su papel en la película "Men in Black II" y participó en producciones como "The Three Burials of Melquiades Estrada" y "The Homesman", así como en la serie "One Tree Hill".

Fue arrestada dos veces en el año 2025 y enfrentó problemas legales, que incluyó un arresto por posesión de drogas.