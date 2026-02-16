Al Pacino dice que extrañará al "actor nato" Robert Duvall, su compañero en "El Padrino"

El actor estadounidense Al Pacino dijo este lunes que extrañará al "actor nato" Robert Duvall, su compañero en "El Padrino", fallecido el domingo a los 95 años.

"Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall", dijo Al Pacino en un comunicado enviado a la AFP. "Era un actor nato, como dicen, su conexión con la actuación, su comprensión y su fenomenal don siempre serán recordados. Lo echaré de menos", agregó.