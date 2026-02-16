Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Cine

Al Pacino

Al Pacino dice que extrañará al "actor nato" Robert Duvall, su compañero en "El Padrino"

Al Pacino

El actor de cine estadounidense Al Pacino.foto de archivo ld.

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPNueva York, Estados Unidos.

El actor estadounidense Al Pacino dijo este lunes que extrañará al "actor nato" Robert Duvall, su compañero en "El Padrino", fallecido el domingo a los 95 años.

"Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall", dijo Al Pacino en un comunicado enviado a la AFP. "Era un actor nato, como dicen, su conexión con la actuación, su comprensión y su fenomenal don siempre serán recordados. Lo echaré de menos", agregó.

Robert Duvall

Robert DuvallFuente externa

