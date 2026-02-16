Muere Robert Duvall, el aclamado actor de Apocalypse Now y El Padrino, a los 95 años

Robert Duvall, el actor ganador del Oscar de versatilidad y dedicación inigualables, cuyos papeles clásicos incluyen el intrépido consigliere de las dos primeras películas de “El Padrino” y el cantante de música country en decadencia en “Tender Mercies”, falleció a los 95 años.

Duvall murió “en paz” en su casa el domingo en Middleburg, Virginia, según un anuncio de su publicista y una declaración publicada en su página de Facebook por su esposa, Luciana Duvall.

“Para el mundo, era un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”, escribió Luciana Duvall. “Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar al público. En cada uno de sus muchos papeles, Bob se entregó por completo a sus personajes y a la auténtica esencia humana que representaban”.

El calvo y fibroso Duvall no tenía el físico de un galán, pero pocos actores de carácter disfrutaron de una carrera tan larga, gratificante e impredecible, en papeles principales y secundarios, desde un predicador itinerante hasta Josef Stalin. Desde su debut cinematográfico en 1962 como Boo Radley, el vecino solitario en "Matar a un ruiseñor", Duvall creó una galería de interpretaciones inolvidables. Estas le valieron siete nominaciones al Óscar y el premio al mejor actor por "Tender Mercies", estrenada en 1983. También ganó cuatro Globos de Oro, incluyendo uno por interpretar al filosófico jefe de un arreo de ganado en la miniserie de 1989 "Lonesome Dove", un papel que a menudo citaba como su favorito.

En 2005, Duvall recibió la Medalla Nacional de las Artes.