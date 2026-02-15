Impulsada por el público femenino, "Cumbres Borrascosas" lidera la taquilla como el mayor estreno del año

La audaz reinterpretación de "Cumbres Borrascosas" de Emerald Fennell atrajo a multitudes de mujeres a las salas de cine este fin de semana. El estreno de Warner Bros. encabezó la taquilla y se alzó con el título de mayor estreno del año, con 34,8 millones de dólares en taquilla en sus primeros tres días en los cines norteamericanos, según estimaciones de los estudios difundidas el domingo. Según una encuesta de PostTrak, se estima que el 76 % de quienes compraron entradas fueron mujeres. Al finalizar el lunes, festivo por el Día de los Presidentes , la cifra total podría ascender a 40 millones de dólares en sus 3682 salas.

El drama romántico protagonizado por Margot Robbie y Jacob Elordi como los desventurados Catherine y Heathcliff, se impuso a las demás películas recién llegadas del fin de semana, como la película animada "GOAT" y el thriller de atraco "Crime 101". Su día más taquillero fue el sábado, el festivo de San Valentín, donde recaudó 14 millones de dólares. "Cumbres Borrascosas" también está teniendo un mejor desempeño a nivel internacional, donde se espera que recaude 42 millones de dólares adicionales en 76 territorios.

La producción de Warner Bros./MRC tuvo un costo estimado de 80 millones de dólares, sin contar los millones invertidos en marketing y promoción. Si los totales de cuatro días coinciden con las estimaciones, esto representa un sólido debut mundial de 82 millones de dólares. Y la película aún tiene varios estrenos importantes en el horizonte: en Japón y Vietnam el 27 de febrero, y en China el 13 de marzo.

El éxito llega mientras el futuro de Warner Bros. pende de un hilo , mientras Paramount sigue endulzando su oferta de adquisición hostil con la esperanza de vencer a Netflix. "Cumbres Borrascosas" es el noveno estreno número 1 consecutivo del estudio.

La versión de Fennell de "Cumbres Borrascosas", que se toma muchas libertades con la novela de Emily Brontë , dividió a la crítica en gran medida. Actualmente, tiene una puntuación mixta del 63% en Rotten Tomatoes. Si bien esto no disuadió al público de comprar entradas, solo el 51% del público del fin de semana de estreno dijo que "sin duda recomendaría" la película a sus amigos. Los espectadores también le dieron una calificación de B en CinemaScore, que no era precisamente estelar.

El fin de semana de mediados de febrero ha sido escenario ocasional de grandes películas de superhéroes, como "Pantera Negra" y "Deadpool", pero una comparación más relevante es "Cincuenta sombras de Grey" y sus dos secuelas. La primera película recaudó más de 85 millones de dólares en su estreno, mientras que la tercera, 38,6 millones.

“Este fue un fin de semana de Día de los Presidentes/San Valentín sólido, si no récord”, dijo Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Comscore. “Pero eso era de esperar sin una película del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel)”.

"GOAT", un estreno animado de Sony producido por la estrella del baloncesto Stephen Curry, se ubicó en segundo lugar con una recaudación estimada de 26 millones de dólares en 3863 salas. Se proyecta que recaude otros 6 millones de dólares el lunes, lo que elevaría su total en cuatro días a 32 millones de dólares, el mayor debut animado desde "Elemental" en 2023. También recaudó 15,6 millones de dólares a nivel internacional, lo que eleva su total global a 47,6 millones de dólares.

La película para toda la familia fue el único estreno del fin de semana con una calificación A en CinemaScore. Sony Pictures Animation también estuvo detrás de "KPop Demon Hunters".

En tercer lugar, "Crime 101" recaudó aproximadamente 15,1 millones de dólares en sus primeros tres días. Amazon MGM Studios estrenó el thriller protagonizado por Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, ambientado en Los Ángeles, en 3161 salas. Se espera que recaude unos 17,8 millones de dólares para el final del lunes, pero la película aún tiene un largo camino por recorrer para alcanzar su presupuesto de producción, que según se informa superó los 90 millones de dólares. El público, compuesto en un 56% por hombres, también le otorgó a "Crime 101" una calificación de B en CinemaScore.

"Send Help" y "Solo Mio" completaron los cinco primeros puestos con 9 y 6,4 millones de dólares, respectivamente. Más abajo, en el séptimo puesto, se ubicó la comedia de ciencia ficción de Briarcliff Entertainment "Good Luck, Have Fun, Don't Die", protagonizada por Sam Rockwell y Haley Lu Richardson. Recaudó aproximadamente 3,6 millones de dólares en 1610 salas.

Walt Disney Studios también celebró un hito este fin de semana, convirtiéndose en el primer estudio en superar los mil millones de dólares en taquilla mundial en 2026, impulsado casi en su totalidad por “Avatar: Fire and Ash”, pero también ayudado por el continuo éxito de “Zootopia 2”, que se mantiene en el top 10 después de doce fines de semana en cines.

El fin de semana es significativamente inferior al mismo fin de semana del año pasado, cuando se estrenó “Capitán América: Un mundo feliz” , pero el ritmo está empezando a acelerarse y los cines tienen “Scream 7” y “Project Hail Mary” en el horizonte.

"Ha sido un primer trimestre bastante lento", dijo Dergarabedian. "Pero esto podría revolucionar la taquilla".

Las 10 mejores películas según la taquilla Estados Unidos

Las cifras nacionales finales se publicarán el martes; esta lista incluye las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Cumbres borrascosas”, 34,8 millones de dólares.

2. “GOAT”, 26 millones de dólares.

3. “Crime 101”, 15,1 millones de dólares.

4. “Send Help”, 9 millones de dólares.

5. “Solo Mío”, 6,4 millones de dólares.

6. “Zootopia 2”, 3,8 millones de dólares.

7. “Buena suerte, diviértete, no mueras”, 3,6 millones de dólares.

8. “Avatar: Fuego y ceniza”, 3,3 millones de dólares.

9. “Iron Lung”, 3,1 millones de dólares.

10. “Drácula”, 3 millones de dólares.