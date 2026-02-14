Hollywood denuncia a TikTok por vídeos de IA de Tom Cruise y Brad Pitt peleando

Varios vídeos generados con IA que muestran a Tom Cruise y Brad Pitt enfrentándose a puñetazos en una azotea han llevado a la Motion Picture Association a denunciar el lanzamiento de Seedance 2.0, el modelo detrás de las piezas. La asociación ha exigido a ByteDance, matriz de TikTok y responsable del desarrollo de Seedance 2.0, que cese lo que considera una actividad que vulnera los derechos de autor.

"En un solo día, el servicio chino de IA Seedance 2.0 ha hecho uso no autorizado de obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a una escala masiva", denuncia un portavoz de la Motion Picture Association en un comunicado, donde se defiende que "al lanzar un servicio que opera sin salvaguardias significativas contra la infracción, ByteDance está ignorando una legislación de derechos de autor consolidada que protege los derechos de los creadores y sustenta millones de empleos estadounidenses".

"ByteDance debe cesar inmediatamente sus actividades infractoras", exige el texto a la empresa china, que por el momento no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí ha anunciado ByteDance es que Seedance 2.0 supone "un salto sustancial en la calidad de generación con IA" frente a su versión anterior, destacando mejoras en escenas complejas con varios sujetos y una mayor fidelidad al seguir instrucciones. No obstante, se desconoce qué medidas incorpora para evitar infracciones de derechos de autor.

La Motion Picture Association ya afrontó un precedente similar con Sora 2, el generador de vídeo por inteligencia artificial de OpenAI. La asociación reclamó medidas urgentes para frenar la vulneración de derechos de autor y la compañía acabó incorporando medidas que dificultan que los usuarios reproduzcan material protegido por los estudios. Más adelante, Disney alcanzó un acuerdo para licenciar 200 personajes para su uso en Sora 2.

En paralelo, Rhett Reese, guionista de la trilogía de Deadpool, ha advertido sobre el impacto en la industria audiovisual de vídeos como el de Cruise y Pitt, que según su creador se han generado introduciendo únicamente un prompt de dos líneas en Seedance 2.0. "Me duele decirlo. Probablemente es el fin para nosotros", escribe el guionista de Bienvenidos a Zombieland en X, donde añade que "en muy poco tiempo, una sola persona podrá sentarse frente a un ordenador y crear una película indistinguible de las que hoy estrena Hollywood".

"Si esa persona no vale, será un desastre, pero si esa persona tiene el talento y el gusto de Christopher Nolan (y alguien así aparecerá rápidamente), será tremendo", continúa Reese, que poco después matiza que no pretendía sonar optimista. "Para aclararlo, no estoy nada ilusionado con que la IA invada los esfuerzos creativos. Al contrario, estoy aterrorizado", confiesa al advertir que "mucha gente a la que quiero se enfrenta a perder sus carreras" y que "yo mismo estoy en riesgo".

Reese explica que le "dejó alucinado el vídeo Pitt contra Cruise porque es muy profesional" y que "precisamente por eso tengo miedo". El cineasta señala que su "visión pesimista es que Hollywood está a punto de ser revolucionado/arrasado". "Si de verdad piensas que el vídeo Pitt contra Cruise es una porquería sin más, no tienes de qué preocuparte, pero yo estoy en shock", indica.

"Hollywood lleva mucho tiempo siendo un guardián que mantiene a la gente joven y sin recursos lejos de las palancas creativas. Cuando una persona joven sin capital intente impresionar a Hollywood, usará herramientas como estas. Y entre ellos habrá jóvenes Christopher Nolan y saldrán cosas increíbles", apunta Reese, que revela que "sospecho que muchos guionistas están usando IA a fondo en su escritura y que muchos ejecutivos la usan a fondo para analizar guiones".