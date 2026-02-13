Después de 'Culpa mía', llega la adaptación '30 sunsets para enamorarte', de Mercedes Ron

La trilogía cinematográfica Culpables, basada en la saga literaria de Mercedes Ron, ha sido uno de los grandes fenómenos internacionales de Prime Video.

La franquicia protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara supera los 100 millones de espectadores únicos en todo el mundo, según los datos de la plataforma. Un hito que Amazon MGM Studios ha aprovechado para reforzar su apuesta por el universo literario de la autora española y confirmar el desarrollo de la adaptación de 30 sunsets para enamorarte.

Culpa mía (2023), Culpa tuya (2024) y Culpa nuestra (2025) fueron las películas más vistas de Prime Video en más de 170 países y territorios, con más del 90% de la audiencia procedente de fuera de España.

El servicio de streaming subraya que los 100 millones de espectadores corresponden a visualizaciones del conjunto de la franquicia, es decir, que un usuario solo computa una vez, aunque haya visto las tres partes.

"Prime Video es el lugar donde las historias internacionales están prosperando. Lo que estamos viendo ahora es que audiencias de todo el mundo están descubriendo contenidos de muchos otros países que realmente disfrutan viendo", señala Kelly Day, vicepresidenta de Prime Video y de Amazon MGM Studios International, sobre la expansión global de proyectos no anglófonos. "Esto ocurre cada vez con más frecuencia y Prime Video es el lugar donde está sucediendo", afirma Day.

30 Susentes para enamorate

Y al abrigo del éxito de la trilogía Culpables, con Culpa nuestra a la cabeza como el Original internacional en lengua no inglesa más visto de Prime Video en el último año, Amazon MGM Studios ha anunciado el desarrollo de 30 sunsets para enamorarte, que se convertirá en la primera adaptación estadounidense de la obra de la autora.

La novela más reciente de Mercedes Ron pertenece a la serie Bali y plantea un romance en una isla, donde Nikki, criada allí y vinculada al cuidado de animales y al bienestar, conoce a Alex, un piloto que llega huyendo de Londres y del lujo que le rodea.

"Ha sido increíble, llevamos tres años trabajando juntos y siento que Amazon confía en mí y yo puedo confiar en ellos... Y si tuviera que destacar una cosa, sería que Amazon realmente ama este tipo de historias y entiende y respeta muchísimo a los fans", asegura Ron, que defiende que "por eso creo que la gente dice que Amazon está haciendo las mejores adaptaciones de libros".

El desarrollo de 30 sunsets para enamorarte, que por el momento no tiene director, intérpretes ni fecha de estreno, se integra en el acuerdo House of Ron, una colaboración entre Prime Video y la escritora que hasta la fecha ha producido o anunciado diez adaptaciones de sus libros a la pantalla: la trilogía Culpables, Dímelo bajito 1 y 2, la duología Enfrentados (Marfil, Ébano) y las adaptaciones británicas de la franquicia Culpables. Culpa tuya: Londres y Marfil son los próximos títulos que llegarán en 2026 como parte de la colaboración.