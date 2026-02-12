Blake Lively y Justin Baldoni viajan a Nueva York en un esfuerzo necesario para evitar el juicio

El actor Blake Lively y el director Justin Baldoni acudieron a un tribunal de Nueva York el miércoles para ver si su demanda por acoso sexual en el set del drama romántico de 2024 “It Ends With Us” podía resolverse antes de un juicio en mayo.

Las conversaciones entre los abogados se prolongaron durante seis horas antes de que Lively y Baldoni salieran del juzgado federal de Manhattan por separado y se dirigieran directamente a sus autos sin decir nada. Lively parecía seria al salir, mientras que Baldoni sonreía.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, dijo en un correo electrónico que las conversaciones no resultaron en un acuerdo.

Generalmente, se requieren conversaciones obligatorias para llegar a un acuerdo antes de que un caso civil proceda a juicio. Estas conversaciones no son públicas.

Su enconado litigio, que duró un año, ha tendido una amplia red en todo el mundo del espectáculo, atrayendo a los titulares a otros actores, músicos y celebridades y planteando preguntas sobre el poder, la influencia y la dinámica de género en Hollywood.

Lively demandó a Baldoni y al experto en comunicaciones de crisis que éste contrató alegando acoso y una campaña coordinada para atacar su reputación después de que ella se quejara del trato que él le dio en el set de filmación.

Baldoni y su productora Wayfarer Studios presentaron una contrademanda contra Lively y su esposo, el actor de "Deadpool" Ryan Reynolds, acusándolos de difamación y extorsión. El juez Lewis J. Liman desestimó la demanda en junio pasado.

Se esperaba que el juicio, programado para el 18 de mayo, estuviera repleto de estrellas. El equipo legal de Lively había indicado en documentos judiciales que entre quienes probablemente tendrían información sobre el caso se encontraban la cantante Taylor Swift, la modelo Gigi Hadid, los actores Emily Blunt, Alexis Bledel, America Ferrera y Hugh Jackman, la influencer Candace Owens, la personalidad mediática Perez Hilton y la diseñadora Ashley Avignone.