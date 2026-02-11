Michael Douglas anuncia sus memorias "crudas" que se publicarán en octubre

El ganador del Oscar Michael Douglas publicará sus memorias este otoño, un relato “crudo y profundo” que, según él, iluminará su célebre vida personal y profesional.

"Después de que me lo pidieran durante muchos años, finalmente decidí que es hora de contar mi historia en mis propios términos", dijo Douglas en un comunicado publicado el miércoles a través de Grand Central Publishing, que ha fijado una fecha de lanzamiento para el 6 de octubre.

No es la versión destacada, ni la que se basa en titulares o cifras de taquilla, sino la auténtica. He vivido una vida que se desarrolló en público y, al mismo tiempo, en una profunda intimidad, y hay una diferencia. Se trata de mis orígenes, de lo que luché y de lo que elegí. La fama puede desdibujar la verdad; este es mi intento de volver a visibilizarla.

El libro de Douglas, escrito en colaboración con Michael Fleming, aún no tiene título. No se revelaron las condiciones financieras; Douglas estuvo representado por Shane Salerno, de Story Factory.

El actor de 81 años lleva décadas en la pantalla y en las noticias. Hijo del gigante de Hollywood Kirk Douglas, se dio a conocer en la década de 1970 con la exitosa serie de televisión "Las calles de San Francisco" y protagonizó películas emblemáticas de la cultura como "Atracción fatal", "Wall Street" e "Instinto básico". También produjo la película ganadora del Óscar "Alguien voló sobre el nido del cuco", un proyecto que el padre de Douglas anhelaba emprender.

Michael Douglas ha sobrevivido al cáncer y al abuso de sustancias, y ha luchado por diferenciarse de su padre. Su boda en noviembre de 2000 con la también actriz Catherine Zeta-Jones, más de 20 años menor que él, generó inicialmente dudas sobre la durabilidad de su unión.

“Por primera vez, Douglas está listo para contar la historia sin filtros de su vida en unas memorias crudas y que recorren toda su carrera y que trazan su viaje desde la sombra de su padre, Kirk Douglas, hasta su propio estrellato”, se lee en parte del anuncio de Grand Central.

Además de revelar sus demonios y decepciones, Douglas “comparte sus triunfos: su lucha victoriosa contra el cáncer en etapa cuatro y su duradero matrimonio de 25 años con Catherine Zeta-Jones, que demostró que los escépticos estaban equivocados y se convirtió en una de las historias de amor más duraderas de Hollywood”, anunció Grand Central.

Además de sus premios Óscar por su actuación en "Wall Street" y la producción de "Alguien voló sobre el nido del cuco", Douglas ha ganado cinco Globos de Oro, un Primetime Emmy y un Premio AFI a la Trayectoria. Douglas también es un filántropo y activista de larga trayectoria, y en 1998 fue nombrado Mensajero de la Paz por el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan.