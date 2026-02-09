Documental “La Gran Oportunidad” invita a RD volver a su esencia

El documental La Gran Oportunidad, que expone la realidad que se vive en la actualidad de la sociedad dominicana y el mundo en general, presentó su primera entrega el pasado domingo 8 de febrero en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con una visión de lo que es y lo que puede llegar a ser la República Dominicana, la presentación recibió el apoyo de decenas de personas que se dieron cita al lugar, como muestra de esperanza de que el país aproveche la oportunidad y realice los cambios necesarios para lograr ser lo que en esencia es.

Decenas de personas asistieron a la premier del documental La Gran Oportunidad en el Teatro Nacional.Víctor Ramírez

Con una duración de un poco más de una hora, el audiovisual comparte testimonios de 25 personalidades desde diversos puntos de vistas y áreas; en el ámbito artístico, empresarial, salud, comunicación, ciencia y otras profesiones que busca llevar a reflexionar a la ciudadanía dominicana que poco conoce el inicio de esta isla, ignora lo que es ahora y no se preocupa por lo que llegará a ser mañana.

El documental, realizado bajo la dirección y producción de Jason Blanco, es una propuesta de "RD positiva", iniciativa del productor Luis Emilio Molina.

En el documental, el geopolítico Iván Gatón inició el análisis llevando a los presentes a recordar los orígenes de la isla, “donde todo empezó”.

Describió a República Dominicana como “ese lugar que nos pertenece pero que todavía no sabemos reconocer” y evocó lo que fuimos, pero que ya no somos, al

Asimismo, mencionó algunos temas como la corrupción y las satisfacciones pasionales que se están normalizando y que no permiten que los seres humanos se vean como una comunidad, al punto de asegurar que ninguna civilización ha sobrevivido cuando su élite es corrupta.

Cerró su discurso principal con la incógnita de no saber “¿en qué mar nos tocará mañana navegar? si se continúa por el mismo camino”.

“Somos los mejores del mundo”

Por otro lado, Freddy Ginebra, el actor y fundador de Casa de Teatro, expresó su punto de vista de la siguiente manera: “Soy dominicano orgulloso a pesar de ser blanco”.

Además, afirmó que “los dominicanos somos los mejores del mundo, somos excelentes artistas, poetas, músicos. Si los artistas manejaran el mundo, el mundo fuera otro”.

Uno de sus comentarios que llevó a la audiencia a no olvidar quiénes son, fue cuando mencionó que los dominicanos “hemos sido invadidos por muchas culturas, queremos ser en el fondo gringos y no es que sea bueno ni malo, es que estamos perdiendo nuestra identidad”.

Por igual, el historiador Kim Sánchez concordó con la misma idea de que “estamos a punto de perder nuestra identidad”.

Con un ejemplo que se ve simple, pero que revela mucha decadencia cultural, mostró la realidad de una gran verdad cuando explicó que es muy posible que muchos jóvenes no sepan tocar la tambora, pero si otro instrumento que no necesariamente sea nuestro y que “muchos jóvenes puede que sepan bailar, pero no merengue”, lo que despertó al público al punto que asentaban con sus cabezas.

Además, detalló que la tradición no es una camisa de fuerza, sino más bien una dinámica increíble que puede cambiar sin dejar de ser la misma.

Su participación en el audiovisual no terminó sin antes instar a no dejarse vender la idea de que el dominicano es chabacano y vulgar, recordando que el carácter del verdadero dominicano es serio, honesto y solidario, aunque hoy muchos tomen la radio y otros medios para ser vulgar, narró que esa no es la representación de lo que realmente son.

A la vez que dejó claro algo: “Podemos celebrar cosas ajenas, pero sin perdernos, no debemos dejar de ser nosotros”.

Otros comentarios, testimonios y puntos de vistas que se presentan en La Gran Oportunidad, son la necesidad que se refleja en la sociedad de volver a la escuela a estudiar ética.

La falta de conocimiento de lo que es correcto y lo incorrecto, los valores y los principios es fundamental en este documental.

La solidaridad, el amor en su forma más romántica, el compromiso, cosas que aún existen pero que muchos desconocen.

O saber que, con el incremento de seguridad para combatir la delincuencia, la sociedad se muestra más segura pero menos libre, son opiniones que se revelan en esta primera entrega.

25 voces presentes

Las 25 voces que relatan la verdad que vive la actual sociedad dominicana está compuesta por Iván Gatón, Melvin Peña, Marien Aristy, Mite Nishio, Jesús Moreno, Daniel Pou, José Cuello, Noel Giraldien, Cornelia Margarita, Ricardo Nieves, Aquiles Correa, Denise Espaillat, Soraya Lara, Freddy Ginebra, Vicente Vargas, Alfonso Quiñones, Miralba Ruiz, Yvonne Núñez, José Mármol, Marivell Contreras, Ángel Rosario, Kim Sánchez, Edis Sánchez, Eduardo Valcárcel y Don Pito Mota.

El audiovisual tiene tres entregas y se espera una próxima vista de este proyecto en octubre.