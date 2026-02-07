El actor Timothy Busfield fue acusado en Nuevo México de cuatro cargos de contacto sexual con una menor

El actor de “West Wing” y “Field of Dreams”, Timothy Busfield, fue acusado por un gran jurado de cuatro cargos de contacto sexual criminal con una menor de 13 años, anunció el viernes un fiscal de Nuevo México.

Las acusaciones están relacionadas con el trabajo de Busfield como director en el set de la serie de televisión "The Cleaning Lady" de 2022 a 2024.

Busfield ha negado las acusaciones, presentadas inicialmente ante el tribunal por la policía, y un abogado defensor dijo el viernes que "lucharía contra estos cargos en cada etapa".

El fiscal de distrito del condado de Bernalillo, Sam Bregman, anunció la acusación en una publicación en las redes sociales.

Busfield se entregó a las autoridades en enero por cargos relacionados presentados por la policía y fue liberado por un juez que no encontró ningún patrón de conducta delictiva ni acusaciones similares relacionadas con menores en su pasado. La acusación formal del gran jurado permite que el caso contra Busfield proceda a un posible juicio sin una audiencia preliminar sobre las pruebas.

Larry Stein, abogado de Busfield, no comentó directamente sobre el cargo de contacto sexual incluido en la acusación formal, pero afirmó que el gran jurado se negó a respaldar los cargos de acoso sexual solicitados por la fiscalía. La fiscalía se negó a comentar sobre las acusaciones presentadas ante el gran jurado.

Stein dijo en una declaración que una audiencia de detención ya “expuso debilidades fatales en la evidencia del estado, lagunas que ninguna cantidad de decisiones de acusación puede curar”.

“El Sr. Busfield luchará contra estos cargos en cada etapa y espera probar el caso del Estado en audiencia pública”, afirma el comunicado.

Un investigador del Departamento de Policía de Albuquerque afirmó que un niño denunció que Busfield le tocó las partes íntimas por encima de la ropa cuando tenía 7 años y de nuevo a los 8, según la denuncia penal inicial presentada por la policía. El gemelo del niño declaró a las autoridades que Busfield también lo tocó, pero no dijo nada de inmediato para no meterse en problemas, según la denuncia.

La acusación, presentada el viernes en el Tribunal de Distrito estatal, reitera las acusaciones de que Busfield "tocó o aplicó fuerza a las partes íntimas" de uno de los niños en varias ocasiones.

En una audiencia de detención el mes pasado, los abogados de Busfield señalaron que los niños inicialmente dijeron, durante los interrogatorios con la policía, que Busfield no los tocó inapropiadamente. Posteriormente, los abogados de Busfield acusaron a los padres de incitar a sus hijos a hacer declaraciones incriminatorias después de que estos perdieran papeles lucrativos en el programa.

Sin embargo, la fiscal adjunta de distrito, Savannah Brandenburg-Koch, ha declarado que las pruebas de abuso contra Busfield son sólidas y específicas, respaldadas por los hallazgos médicos y el terapeuta de los niños. También afirmó que los testigos expresaron temor a posibles represalias y perjuicios profesionales.

Los fiscales han descrito lo que dijeron que fue una conducta de captación de menores y abuso de poder por parte de Busfield durante tres décadas.

Cada cargo de la acusación contra Busfied conlleva una posible pena de seis años de prisión que puede aumentar si implica un delito sexual, según los fiscales.

Al liberar a Busfield el 20 de enero, el juez del tribunal de distrito estatal David Murphy dijo que si bien los delitos de los que se acusa a Busfield son inherentemente peligrosos e involucran a niños, los fiscales no probaron que el público no estaría seguro si es liberado.

Busfield es mejor conocido por sus apariciones en “The West Wing”, “Field of Dreams” y “Thirtysomething”.