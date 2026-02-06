Festival de Cine Global SD 2026 elige ganadores y anuncia a Perú como invitado 2027

El Festival de Cine Global de Santo Domingo 2026 concluyó su más reciente edición con el anuncio de Perú como país invitado para el año 2027, reafirmando su posicionamiento como uno de los principales encuentros cinematográficos del Caribe.

La ceremonia de clausura del evento, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), reunió a figuras del cine internacional, productores, críticos y público amante del séptimo arte, consolidando el festival como una plataforma de exhibición y análisis del cine mundial.

Durante la premiación, el jurado reconoció como ganadoras las producciones “Molt Lluny (Away)” en la categoría Ópera Prima de Ficción Jimmy Sierra, “ARCO” en Ópera Prima de Animación Carlos Cabral, el documental “Comparsa” en la categoría Fernando Báez y el cortometraje “El Fin del Mundo” en la Competencia Corto Global. También resultó ganador el corto animado “Amor en los tiempos de como sea que se llame el presente”.

Los organizadores confirmaron que la próxima edición del festival se celebrará del 27 de enero al 3 de febrero de 2027 y que la gala inaugural volverá al Teatro Nacional Eduardo Brito.

Un festival con proyección internacional

El Festival de Cine Global de Santo Domingo fue creado en 2006 con el objetivo de convertir a la República Dominicana en un punto de encuentro del cine mundial y promover el desarrollo de la industria audiovisual nacional. Con el paso de los años, el evento ha fortalecido su perfil como plataforma cultural y educativa, posicionándose como uno de los encuentros cinematográficos más relevantes del Caribe.

Ganadores en Ópera Prima

En la categoría Ópera Prima de Ficción Jimmy Sierra, el jurado seleccionó como ganadora la película “Molt Lluny (Away)”, dirigida por Gerard Oms. La producción fue reconocida por abordar temas vigentes como la migración, la sexualidad, los prejuicios sociales, el racismo y los paradigmas culturales, presentando una narrativa orgánica y una propuesta autoral sólida.

Dentro de la Ópera Prima de Animación Carlos Cabral, la producción “ARCO”, del director Ugo Bienvenu, obtuvo el máximo galardón. El jurado valoró su narrativa precisa, el uso innovador de la animación como herramienta expresiva y su capacidad para abordar temas actuales mediante metáforas cinematográficas.

En la categoría Ópera Prima Documental Fernando Báez, el documental “Comparsa”, dirigido por Doug Anderson y Vickie Curtis, resultó ganador por su tratamiento narrativo y enfoque documental. En esta misma categoría, la producción dominicana “Colosal”, de Nayibe Taveras, recibió una mención especial del jurado.

Premios en competencias de cortometrajes

En la Competencia Corto Global, el jurado otorgó el premio principal a “El Fin del Mundo”, del realizador peruano Alessandro Mosca, mientras que la obra “El Tercer Sueño”, del director iraní Mohammad Hossein Nikzad, recibió una mención especial.

En el renglón Cortometraje Ópera Prima de Ficción Claudio Chea, el galardón principal fue para “Los Gorriones Vuelan de Noche”, del director mexicano Hugo Daniel Hernández. El jurado también otorgó una mención de honor a “El Hambre de Mañana”, del chileno Rodrigo Mardones Carrasco.

En la categoría Corto Global Documental, el jurado seleccionó como ganador a “Mamita Lidia (Mother Lidia)”, dirigida por los cineastas chilenos Juan Bautista Tagle y Joaquín Nercasseau, destacando su sensibilidad estética, su mirada humana y su tratamiento respetuoso del relato documental.

En la categoría Corto Global Animación, el premio principal fue otorgado a “Amor en los tiempos de como sea que se llame el presente”, obra reconocida por su construcción narrativa, su coherencia estética, su creatividad y su enfoque inclusivo en el tratamiento de la diversidad de género. En esta sección, el cortometraje “El Piano” recibió una mención especial por su propuesta artística, su uso expresivo del lenguaje animado y su capacidad para transmitir emociones mediante una narrativa visual precisa.

Impacto cultural y educativo del evento

Durante su desarrollo, el festival incluyó proyecciones, talleres, encuentros académicos y paneles de discusión que fortalecieron el intercambio cultural y el análisis del desarrollo audiovisual en la región. Además, el evento ha servido como plataforma para conectar a profesionales dominicanos con cineastas y productores internacionales, impulsando el crecimiento del sector cinematográfico nacional.

Dedicatoria y reconocimientos especiales

Esta edición contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural y cinematográfico internacional, tuvo a Hungría como país invitado y estuvo dedicada al fenecido intelectual y exministro de Cultura José Rafael Lantigua.

Durante el acto de clausura, Omar de la Cruz, director ejecutivo del festival, agradeció el respaldo de los ejecutivos de Caribbean Cinemas, así como el apoyo sostenido de las empresas patrocinadoras que cada año impulsan esta iniciativa, la cual se ha consolidado como una marca país.

El Festival de Cine Global de Santo Domingo se desarrolló del 28 de enero al 4 de febrero, iniciando con su gala inaugural en el Teatro Nacional Eduardo Brito.