Elon Musk estalla por elección de Lupita Nyong'o como Helena de Troya: "Era rubia y de piel clara"

Aún quedan varios meses para que La Odisea de Christopher Nolan llegue a los cines, el próximo 17 de julio. Y si bien ya es mucho lo que se sabe de la película, todavía quedan por conocer algunos detalles, como el papel de determinados componentes del elenco, entre ellos, Lupita Nyong'o. Se especula que la actriz podría encarnar a Helena de Troya y la posibilidad no ha sentado bien a algunos, con Elon Musk llegando a criticar al cineasta por modificar la raza del personaje.

"Chris Nolan ha perdido su integridad", escribía Musk en respuesta a una publicación de X, antes Twitter, que se quejaba ante la idea de que el personaje de la obra de Homero pudiese ser interpretado por Nyong'o. El mensaje en cuestión exponía que "Helena de Troya era de piel clara, rubia y 'el rostro que lanzó mil barcos', porque era tan hermosa que los hombres iniciaron una guerra por ella" y que "las elecciones de reparto que acen que la premisa sea incoherente son admisiones de que la historia nunca fue lo importante y un insulto al autor".

Algunas actrices que han dado vida a Helena anteriormente incluyen a Diane Kruger en Troya, Hedy Lamarr en La manzana de la discordia o Rossana Podestà en Helena de Troya.

Cabe remarcar que por el momento no ha habido confirmación oficial de que el rol de Nyong'o en la cinta sea el que se rumorea. Sí se sabe, por el contrario, que Matt Damon protagonizará el filme como Odiseo, Tom Holland dará vida a su hijo Telémaco y Anne Hathaway a su mujer, Penélope. Además, Robert Pattison será el ladino Antinous; Zendaya, la diosa Atenea; Charlize Theron, la poderosa hechicera Circe; Jon Bernthal, el rey espartano Menelao; John Leguizamo, Eumeo; Benny Safdie, el imponente Agamenon; y Mia Goth, Melantho, una de las doncellas de Penélope.

Por otro lado, hace apenas una semana, un spot televisivo emitido durante la retransmisión del Campeonato de la AFC ofrecía el primer vistazo de Travis Scott en la cinta. Completan el reparto Elliot Page, Samatha Morton, Cosmo Jarvis o Will Yun Lee, entre otros.

Dirigida y escrita por Nolan, La Odisea cuenta con un presupuesto ronda los 250 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más cara del realizador y está grabada íntegramente en IMAX de 70 mm, su formato predilecto.