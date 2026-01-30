Eva Longoria, Becky G, Jessica Alba y más de 100 artistas latinos reclaman más "equidad" en Hollywood

Más de un centenar de intérpretes, artistas y autores latinos, entre ellos John Leguizamo, Eva Longoria, Becky G y Jessica Alba, han firmado una carta abierta dirigida a Hollywood que denuncia una invisibilización persistente a profesionales latinos dentro de la industria audiovisual.

El comunicado llega tras la controversia que generó que Odessa A'zion, actriz no latina, fuese seleccionada para interpretar a un personaje mitad mexicano en Deep Cuts, la próxima película de Sean Durkin (El clan de hierro).

"Las recientes decisiones de casting en torno al personaje de Zoe Gutierrez en Deep Cuts de A24 han dejado al descubierto un patrón preocupante. Reconocemos y aplaudimos a Odessa A'zion por escuchar, reflexionar y decidir abandonar el proyecto y convertirse en aliada. Sin embargo, ¿cómo ha podido ocurrir esto?", asegura el texto, que aunque valora la decisión de A'zion de desvincularse del largometraje, sitúan el casting como síntoma de un problema estructural y cuestionan el proceso que lo hizo posible.

"La ausencia de oportunidades de audiciones para actrices latinas y la decisión de sustituir a un personaje claramente latino por una actriz no latina señalan una erosión más amplia y continuada de nuestra comunidad en las historias que definen nuestra cultura", continúa el mensaje, donde se explica que "esto no va de una sola actriz ni de un único proyecto, sino de un sistema que, una y otra vez, pasa por alto el talento latino cualificado, incluso cuando nuestras identidades, historias y experiencias alimentan los relatos más perdurables".

La carta firmada también por Danny Ramirez y Xochitl Gomez subraya que la representación no es un detalle menor y que las elecciones de reparto tienen consecuencias dentro y fuera de la pantalla. "Las comunidades latinas ya están infrarrepresentadas y tergiversadas de formas que distorsionan la realidad y perjudican a personas reales", se expone, razón por la que defienden que "las decisiones de casting tienen un peso real porque influyen en quién es considerado digno de contar historias auténticas y quién puede contarlas con cuidado, matiz y autoridad".

"La representación auténtica significa más que elegir a un intérprete que se parezca al personaje, implica involucrar a las comunidades retratadas no solo delante de la cámara, sino también en las decisiones que dan forma a estas historias desde su origen", sostiene un documento que reivindica que "nuestras historias merecen construirse con la aportación, la orientación y el liderazgo de creadores, consultores, guionistas e intérpretes latinos en cada etapa".

En esa línea, el comunicado anuncia que "estamos reclamando rendición de cuentas, intencionalidad y equidad en el casting y en la narración". Presentado bajo el título An Open Letter to Hollywood from Latino Actors, Artists, and Storytellers, el texto señala medidas concretas dirigidas a responsables de casting, ejecutivos, guionistas, productores y líderes de Hollywood con el objetivo de ampliar la presencia de profesionales latinos.

"Hacer audiciones y contratar a más actores latinos para una gama diversa de papeles, incluidos protagonistas alejados de estereotipos; contratar a ejecutivos latinos en los comités que dan luz verde a los proyectos; incorporar voces latinas como consultores, guionistas y productores desde las fases más tempranas del desarrollo; y crear y respaldar oportunidades que amplíen el acceso en todos los niveles del ecosistema", reclama la carta.

Respecto a la polémica desatada por la elección de Odessa A'zion para el papel de Zoe Gutierrez en Deep Cuts, la actriz de Marty Supreme confirmó su salida voluntaria del filme en Instagram y aseguró que se marchaba tras conocer mejor el contexto del personaje. "Estoy con todos vosotros y no voy a hacer esta película. A la mierda, me voy", escribió la intérprete, que agradeció que se señalase la controversia, pidió disculpas y explicó que acudió al casting para otro papel, pero terminó aceptando el de Zoe sin haber leído la novela ni haber revisado con atención todos los detalles del personaje. "No le quitaría un papel a quien está destinado a hacerlo", añadió.