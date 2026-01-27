Muere Alexis Ortega, la voz en español de ‘Spider-Man’

Alexis Ortega, el actor de doblaje que interpretaba la voz de Spider-Man, falleció a sus 38 años.

El joven mexicano, también destacado por sus participaciones en otras películas como “Buscando a Dori”, “Car 3” y “Rogue One: una historia de Star Wars”, dejó a sus seguidores con un sabor amargo, tristeza y la duda de no saber ¿Qué le pasó?.

La noticia que se dio a conocer la noche de este lunes, a través de una publicación realizada en la cuenta de instagram de World Dubbing News, con el siguiente mensaje:

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil\”, se lee en el post.

La información que rápidamente se difundió por diferentes medios de comunicación hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Alexis.