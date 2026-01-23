Muere Vlad Sosa, actor de las películas “Freddy” y “La Gunguna”

El actor dominicano Sigfrido Vladimir Sosa Ravelo, mejor conocido como Vlad Sosa, murió este viernes.

Sosa se destacó en el cine y en el teatro, dejando un legado imborrable en la escena del entretenimiento en República Dominicana, con más de dos de trayectoria como intérprete y productor.

En 2010, Sosa debutó en la comedia “Lotoman”, junto a Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

Luego, actuó en importantes producciones internacionales como “Shotgun Wedding” (2022), protagonizada por Jennifer López y Josh Duhamel, y tramas emblemáticas del cine local como “La Gunguna”, “Carta Blanca”, “Freddy”, “El Teniente Amado”, “Héroes de Junio”, entre otras.

En teatro, trabajó en la obra “Plan de Fuga”, de la agrupación Quema Calle.