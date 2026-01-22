Ariana Grande, Paul Mescal y Chase Infiniti: los mayores desaires en las nominaciones al Oscar 2026

Tras un año tan bueno para el cine , las brutales limitaciones en las nominaciones al Oscar inevitablemente provocaron importantes omisiones. Pero el jueves por la mañana hubo varias sorpresas, incluyendo a nominados muy esperados como Ariana Grande y Paul Mescal, que no recibieron ninguna nominación en sus respectivas categorías de actuación. En algunos casos, esto significó un reconocimiento largamente esperado, como en el caso de Delroy Lindo, quien obtuvo su primera nominación por "Sinners".

Aquí están los mayores desaires y sorpresas:

Desaire: Ariana Grande y “Wicked: For Good”

"Wicked" recibió la asombrosa cantidad de 10 nominaciones el año pasado , y sin embargo, su secuela mucho más oscura, "Wicked: For Good", terminó con cero. Esto posiblemente se deba a que la película no fue tan bien recibida por la crítica como la primera, pero la mayoría seguía pensando que Grande obtendría otra nominación a mejor actriz de reparto por su efervescente Glinda. También significa que Cynthia Erivo se quedó fuera de la categoría de mejor actriz, aunque no estaba en muchas listas de predicciones esta vez, y que fue rechazada rotundamente tanto por su técnica como por su canción (con dos nuevas y originales opciones) (aunque de alguna manera Diane Warren logró pasar de nuevo).

Sorpresa: Delroy Lindo, “Sinners”

Una de las mejores sorpresas de la mañana fue la nominación de Lindo como mejor actor de reparto por su interpretación del gran bebedor de blues Delta Slim en "Sinners". Es su primera nominación al Óscar y ya era hora. Pero su inclusión también significó que otra "apuesta segura" no lo logró.

DESaire: Paul Mescal, “Hamnet”

Esa promesa aparentemente segura fue Mescal, quien ofreció una interpretación profundamente conmovedora como el padre afligido William Shakespeare en "Hamnet". Habría sido su segunda nominación al Oscar; en 2023, fue reconocido por interpretar a otro padre triste en "Aftersun".

DESaire: Guillermo del Toro, “Frankenstein”

Se daba por hecho que Guillermo del Toro, tres veces ganador del Óscar, recibiría una nominación a mejor director por "Frankenstein", el proyecto que apasionó su vida y que recibió otras nueve nominaciones. La pequeña sorpresa fue que la Academia nominara a Joachim Trier por "Valor sentimental". Sorprendentemente, del Toro solo ha sido nominado a mejor director una vez, por "La forma del agua" (ganó ese año).

SORPRESA: Kate Hudson, “Song Sung Blue”

¿Quién dice que las campañas de premios no dan frutos? Kate Hudson llegó a la categoría de mejor actriz gracias al apoyo y la buena voluntad de las celebridades por su interpretación de Claire Sardina, quien formó parte de un acto tributo a Neil Diamond. Un reconocimiento que se hizo esperar. Su primera y última nominación como actriz fue hace 25 años, por interpretar a Penny Lane en "Casi famosos".

DESAIRE: Chase Infiniti, “Una batalla tras otra”

La inclusión de Hudson impidió que Chase Infiniti recibiera su primera nominación al Oscar por "Una batalla tras otra". Su interpretación de la adolescente Willa, envuelta en una situación de vida o muerte provocada por sus padres, fue la esencia de la obra maestra de Paul Thomas Anderson y un debut cinematográfico sorprendentemente grandioso.

Desaire: Amanda Seyfried, “El testamento de Ann Lee”

No se esperaba que Amanda Seyfried recibiera una nominación a mejor actriz principal como Infiniti, pero se la merecía por su visceral y extática interpretación de Ann Lee, la fundadora de los Shakers. Con solo una nominación, por su papel de Marion Davies en "Mank", Seyfried se está convirtiendo en uno de nuestros talentos menospreciados, al menos en cuanto a premios se refiere.

SORPRESA: Amy Madigan, “Armas”

Los votantes de los Oscar detestan que los encasillen, y al parecer este año escucharon las quejas sobre los prejuicios contra las películas de terror. "Weapons" de Zach Cregger fue sin duda una de las películas más comentadas del año, pero eso no siempre se refleja en la entrega de premios. Pero Amy Madigan, quien parecía la opción rebelde y original para los críticos, logró entrar en la hipercompetitiva categoría de mejor actriz de reparto. Sin embargo, no se incluyeron las actrices de "Marty Supreme", Gwyneth Paltrow y Odessa A'zion, ni Regina Hall por "One Battle After Another".

DESaire: Jafar Panahi y “Fue solo un accidente”

El cineasta iraní Jafar Panahi recibió nominaciones por el drama de venganza ganador de la Palma de Oro "It Was Just an Accident" (guion original y largometraje internacional), pero parece un descuido descomunal que uno de nuestros cineastas más vitales y perseguidos no fuera reconocido también como mejor película y mejor director. Panahi filmó "It Was Just an Accident" clandestinamente en Irán tras una condena de siete meses en prisión que terminó en 2023 tras iniciar una huelga de hambre . En diciembre, un tribunal de Teherán lo condenó a un año de prisión en ausencia y le impuso una prohibición de viajar a Irán durante dos años.

DESaire: “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”

Los Óscar han ignorado durante mucho tiempo el anime, a pesar de su inmensa popularidad y calidad, y este año, "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle", que ha recaudado más de 722 millones de dólares en todo el mundo, fue el gran descuido en la categoría de animación. Incluso "Elio" fue nominado.

Desaire: Jesse Plemons, “Bugonia”

Otro desconcertante fue que Jesse Plemons no recibiera una nominación a mejor actor por su cruda interpretación del teórico de la conspiración que secuestra y tortura al director ejecutivo interpretado por Emma Stone en "Bugonia". Como uno de los grandes actores de reparto de la nueva generación, es increíble que solo haya sido nominado una vez, por "El poder del perro". Pero que Plemons no lo consiguiera significó que Ethan Hawke sí lo consiguiera por su indiscutiblemente maravillosa interpretación del ingenioso y profundamente inseguro Lorenz Hart en "Luna azul".

SORPRESA: “F1”

La película de carreras de Fórmula Uno “F1” puede haber sido un gran éxito para el público y un éxito para Apple, pero no había estado en muchas listas para una nominación a mejor película.

DESaire: “Jay Kelly”

"Jay Kelly" de Noah Baumbach pudo haber sido en su día una de las principales nominadas al Óscar. Es todo lo que la academia suele admirar: una oda con un toque de humor a su industria y a sus profesionales. ¡Adam Sandler estuvo genial! Al igual que la banda sonora de Nicholas Britell. Pero este año, fue otra película más la que no recibió ninguna nominación.