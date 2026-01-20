Listado de las películas a competición en la 76 edición de la Berlinale

La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, presentó este martes las 22 películas incluidas en la competición oficial de la 76 edición del festival, así como los títlos que conforman la sección Perspectives, dedicada a las óperas primas.

Este es el listado completo:

COMPETICIÓN:

'At the Sea', de Kórnel Mundruczo.

'Dao', de Alain Gomis.

'Dust', de Anke Blonde.

'Home Stories', de Eva Trobisch.

'Everybody Digs Bill Evans', de Grant Gee.

'Yellow Letters', de Ilker Çatak.

'Josephine', de Beth de Araújo.

'Kurtulus', de Emin Alper.

'The Loneliest Man in Town', de Tizza Covi y Rainer Frimmel.

'My Wife Cries', de Angela Schaneles.

'Moscas', de Fernando Eimbcke.

'A New Dawn', de Yoshitoshu Shinomuya.

'Nina Roza', de Geneviève Dulude-de Celles.

'Queen at Sea', de Lance Hammer.

'Rosebush Pruning', de Karim AÏnouz.

'Rose', de Markus Schleinzer.

'Soumsoum, la nuit des astres', de Mahamat-Saleh Haroun.

'A voix basse', de Leyla Bouzid.

'We Are All Strangers', de Anthony Chen.

'Wolfram', de Warwick Thornton.

'YO Love es a Rebellious Bird', de Anna Fitch y Banker White.

'Nightborn', de Hanna Bergholm.

PERSPECTIVES:

'17', de Kosara Mitic.

'Animo', de Ashley Walters.

'Chronicles Frm the Siege', de Abdallah Alkhatib.

'El tren fluvial', de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale.

'Filipiñana', de Rafael Manuel.

'Forêt Ivre', de Manon Coubia.

'Hangar roj', de Juan Pablo Sallato.

'Der Heimatlose', de Kai Stanicke.

'Nosso segredo', de Grace Passo.

'A Prayer for the Dying', de Dara Van Dusen.

'Take Me Home', de Liz Sargent.

'Truly Naked', de Muriel D'Ansembourg.

'Where To?', de Assaf Machnes.