Un juez ordena la liberación de Timothy Busfield, actor acusado de abuso sexual infantil

Un juez ordenó que el actor Timothy Busfield sea liberado de la cárcel durante una audiencia de detención por cargos de abuso sexual infantil .

La orden emitida el martes por el juez del tribunal de distrito estatal David Murphy está vinculada a acusaciones de que Busfield tocó inapropiadamente a una menor mientras trabajaba como director en el set de la serie "The Cleaning Lady".

El juez ordenó la libertad condicional del acusado, en espera de juicio. Tras su liberación, Busfield será supervisado por un servicio de vigilancia previa al juicio en Albuquerque y podrá salir del estado para residir en su domicilio, declaró el juez.

Busfield, actor ganador de un premio Emmy y conocido por sus apariciones en "El Ala Oeste de la Casa Blanca", "El Campo de los Sueños" y "Treinta y tantos", fue puesto en prisión preventiva sin fianza la semana pasada en su primera comparecencia ante el tribunal. Busfield calificó las acusaciones de mentiras en un video compartido antes de entregarse.

En la audiencia del martes, Busfield fue esposado y vestido con un uniforme de prisión de color naranja en la audiencia en un tribunal de distrito del estado de Nuevo México, mientras su esposa y actriz Melissa Gilbert observaba desde la galería del tribunal.

Gilbert salió con lágrimas en los ojos de la sala del tribunal después de que el juez ordenó la liberación de Busfield.

Gilbert, quien interpretó a Laura Ingalls en la serie de televisión de los años 70 y 80 “La pequeña casa en la pradera”, está en la lista de posibles testigos presentada antes de la audiencia.

La policía de Albuquerque emitió una orden de arresto contra Busfield a principios de este mes por dos cargos de contacto sexual delictivo con un menor y un cargo de abuso infantil. Una denuncia penal alega que los actos ocurrieron en el set de la serie "The Cleaning Lady".

Según la denuncia penal, un investigador del departamento de policía afirma que el niño denunció que Busfield lo tocó en sus partes íntimas por encima de la ropa en una ocasión cuando tenía 7 años y en otra cuando tenía 8. Su hermano gemelo declaró a las autoridades que Busfield también lo tocó, pero no especificó dónde. Aseguró que no dijo nada para no meterse en problemas.

El lunes, los abogados de Busfield presentaron dos breves grabaciones de audio de los interrogatorios policiales iniciales, en las que los menores afirman que Busfield no los tocó en sus partes íntimas. En un escrito judicial, los abogados argumentan que la denuncia caracteriza las entrevistas como una omisión en la revelación del abuso, pero una "negación rotunda es sustancialmente diferente a la mera ausencia de revelación".

Según la denuncia penal, uno de los chicos reveló durante una sesión de terapia que el director del programa lo tocó inapropiadamente. La policía obtuvo esos registros durante la investigación.

El martes, al defender la detención continua de Busfield, la fiscal adjunta de distrito Savannah Brandenburg-Koch calificó la evidencia de abuso contra Busfield como fuerte y específica.

“Las acusaciones de los chicos están respaldadas por hallazgos médicos y por su terapeuta”, dijo Brandenburg-Koch. “Sus relatos fueron específicos y no exagerados”.

También describió un patrón documentado de conducta sexual inapropiada, abuso de autoridad y acoso por parte de Busfield durante las últimas tres décadas. La fiscalía también afirma que los testigos han expresado temor a represalias y perjuicios profesionales.

"GPS no le va a decir a este tribunal si está cerca de niños o hablando con testigos", dijo Brandenburg-Koch.

Los abogados de Busfield argumentaron que las acusaciones surgieron solo después de que los chicos perdieran su papel en el programa de televisión, lo que creó un motivo financiero y de represalia. Los documentos detallaron lo que, según los abogados, era un historial de fraude tanto por parte del padre como de la madre de los chicos. Citaron una investigación de Warner Bros. sobre las acusaciones, que las encontró infundadas.

Busfield también presentó cartas que avalaban su carácter, y sus abogados dicen que pasó una prueba de polígrafo independiente.

Los expertos legales afirman que Nuevo México es uno de los pocos estados que permiten la prueba del polígrafo en casos penales, pero un juez tiene la última palabra sobre su uso. Existen requisitos estrictos de admisión.