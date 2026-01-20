Festival de Cine Global de Santo Domingo celebrará su edición 18 con Julia Álvarez

El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) celebrará su décimo octava edición del 28 de enero al 4 de febrero de 2026 con una programación extensa y diversa que reafirma su vocación internacional y su compromiso con el cine como herramienta de reflexión cultural, memoria histórica y diálogo entre naciones.

Esta edición tendrá como figura central a la reconocida escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez y contará con el estreno mundial de la película Milly, la reina del merengue como acto inaugural.

Los detalles fueron ofrecidos durante un encuentro con la prensa celebrado este lunes en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), donde Omar de la Cruz, director ejecutivo del festival, presentó los ejes principales de esta edición, que coincide con la culminación del 25 aniversario de FUNGLODE y marca el inicio del camino hacia las dos décadas del FCGSD, que se celebrarán plenamente en enero de 2028.

Omar de la Cruz destacó el rol de Caribbean Cinemas, empresa con la que se estableció una alianza estratégica el pasado año, para que el público, los invitados y los protagonistas disfruten de una programación atractiva.

Julia Álvarez, participación destacada

El director del FCGSD informó que el festival contará con la participación especial de Julia Álvarez, una de las voces literarias más influyentes de la diáspora latinoamericana. Su agenda incluye una visita institucional a FUNGLODE y la proyección del documental Julia Álvarez, una vida reimaginada, acompañada de un conversatorio que abordará su infancia en Santo Domingo, el exilio, su obra y su legado, con énfasis en temas como identidad, memoria y pertenencia cultural.

La presentación del documental Julia Alvarez: A Life Reimagined se realiza con la colaboración de La Nave Post Lab y tendrá su proyección el 30 de enero en las salas de Caribbean Cinemas de Galería 360.

Julia Álvarez, una vida reimaginada es un documental sobre la vida y obra de una de las escritoras latinas más celebradas e influyentes de América. El filme fue estrenado en septiembre de 2024 en PBS, pbs.org/americanmasters y la aplicación PBS App, en honor al Mes de la Herencia Hispana.

Producido y dirigido por Adriana Bosch, Julia Alvarez: A Life Reimagined (Una vida reimaginada) incluye extensas entrevistas con Álvarez, su familia y destacados literatos contemporáneos. La película documental forma parte de la cartelera del Festival de Cine Global y es una colaboración de La Nave Post Lab, empresa cinematográfica dirigida por los productores Omar Hasbún y Tita Hasbún. La proyección contará con la presencia especial de la reconocida escritora Julia Álvarez, junto a la cineasta Adriana Bosch.

ACERCA DE JULIA ÁLVAREZ

La poeta y novelista dominicana-estadounidense Julia Álvarez emergió en la escena literaria en los años 90 y abrió el camino a toda una generación de autores latinos. Su novela semiautobiográfica How the García Girls Lost Their Accents fue publicada en 1991, seguida por In the Time of the Butterflies en 1994, obra que vendió más de un millón de copias y dio a conocer al mundo las atrocidades cometidas por el régimen del dictador Rafael Trujillo.

La obra de Álvarez abarca múltiples géneros y audiencias. Incluye tres libros de no ficción, tres colecciones de poemas, once libros para niños y jóvenes adultos y siete novelas literarias. Este nuevo documental revela su extraordinaria travesía desde su infancia en la República Dominicana, su vida en el exilio en la ciudad de Nueva York y su brillante carrera literaria, que no muestra señales de detenerse. Recientemente, a los 74 años, publicó la aclamada novela The Cemetery of Untold Stories.

“Estamos encantados de que, junto a la productora del documental Adriana Bosch, podamos presentar en el FCGSD 2026 la historia de una de las escritoras latinas más influyentes de nuestro tiempo. La poesía y las novelas de Álvarez ofrecen una perspectiva única sobre la mezcla de sus dos culturas, la estadounidense y la dominicana, y están entre las mejores obras que se han escrito sobre la experiencia de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos”, comentó Adriana Bosch.

La cineasta agregó: “En nuestra película, la poeta dominicana Elizabeth Acevedo presenta a Julia diciendo que Álvarez merece estar en el Mount Rushmore de las escritoras latinas, junto a Isabel Allende y Sandra Cisneros. Ella fue pionera en la creación de una nueva literatura que ha reinventado el concepto de lo ‘mainstream’ en la cultura estadounidense, y nos recuerda la famosa cita de Langston Hughes: ‘Yo también canto América’”.

ACERCA DE ADRIANA BOSCH (PRODUCTORA Y DIRECTORA)

Adriana Bosch es una documentalista independiente con más de 40 años de experiencia. Fue productora de la serie de seis horas Latino Americans (2013) y de la serie de cuatro horas Latin Music USA (2009) para PBS. Bosch ha producido y escrito varias películas para la aclamada serie de biografías presidenciales de American Experience, incluyendo Reagan, Jimmy Carter, IKE y Ulysses S. Grant.

También produjo y escribió documentales sobre la familia Rockefeller, Fidel Castro, el científico cubano Carlos Finlay, American Comandante, sobre el mercenario estadounidense William Morgan, y Letters to Eloisa, sobre el escritor cubano José Lezama Lima. Sus películas han recibido prestigiosos premios de la industria, incluyendo dos premios Peabody, un Emmy, un Silver Hugo y un Premio Erik Barnouw. Nacida en Cuba, Bosch posee un doctorado en Asuntos Internacionales de la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts.

Acerca de La NAVE Post Lab

La Nave es un laboratorio digital especializado en la producción y procesos de postproducción para la finalización integral de contenidos Cinematográficos, Televisivos, Medios Digitales y Websites. www.lanavepostlab.com.do

Noche inaugural y tributos

La película Milly, la reina del merengue, dirigida por Leticia Tonos, será la obra inaugural del festival, con estreno mundial en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito. El musical narra la vida de Milly Quezada, quien emigró siendo muy joven a Estados Unidos para escapar de la guerra civil dominicana y encontró en la música un camino de afirmación personal y cultural en el Washington Heights de los años setenta, en pleno auge del Latin Boom.

La cinta combina el retrato de su carrera artística con su historia íntima, abordando la memoria, la identidad y la resiliencia. En este mismo acto inaugural, el festival rendirá tributo a dos figuras fundamentales del arte dominicano: Cecilia García, por su trayectoria en teatro, cine y música, y Milly Quezada, por su contribución sostenida a la proyección internacional del merengue.

Platanero también será proyectado durante la noche inaugural en el Teatro Nacional. El cine dominicano continúa abriendo caminos en la escena internacional. En 2025, el prestigioso Sundance Film Festival incluirá en su programación de cortometrajes este documental dirigido por Juan Frank Hernández.

Platanero es un cortometraje de 25 minutos (Canadá), ofrece una mirada irónica y crítica a la identidad y la migración. La obra es fruto de una colaboración entre República Dominicana y Canadá y propone una narrativa cargada de realismo, misticismo y lucha, consolidándose como una de las piezas más destacadas del evento.

Hungría, país invitado de honor

En esta edición, Hungría será el país invitado de honor. La muestra incluirá obras clásicas y contemporáneas del cine húngaro, reafirmando el compromiso del FCGSD con el intercambio cultural entre Europa y el Caribe.

Reconocimientos

El festival rendirá homenaje a personalidades cuya labor ha marcado el cine, la cultura y la cooperación internacional. Entre ellos figuran José Rafael Lantigua, Agliberto Meléndez, René Fortunato, Cecilia García, Milly Quezada, Brigitte Veyne y Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas, quien recibirá el Premio Camilo Carrau 2026.

Formación, industria y competencias

La edición 2026 incorpora el curso internacional Pensar la obra en clave de producto: marketing de desarrollo y estrategia comercial, impartido por la ESCAC en alianza con FUNGLODE, IGLOBAL y DGCINE. El festival contará además con seis competencias internacionales: Opera Prima Animación Carlos Cabral, Opera Prima Documental Fernando Báez, Opera Prima Ficción Jimmy Sierra, Corto Global Animación, Corto Global y Opera Prima Cortometraje Claudio Chea.

Presencia diplomática internacional

El Festival de Cine Global de Santo Domingo 2026 contará además con la participación de Robin S. Bernstein, exembajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, cuya presencia subraya el alcance diplomático y cultural del evento. Durante su gestión (2018–2021), Bernstein impulsó iniciativas de intercambio cultural, educativo y económico entre ambos países, con especial atención a proyectos vinculados a la memoria histórica, el diálogo bilateral y la promoción de las industrias creativas.

Bernstein participará en la proyección del documental They Called Us Trujillo’s Jews, una producción que aborda una de las páginas menos conocidas de la historia dominicana en torno al refugio, el exilio y la identidad, seguida de un conversatorio abierto al público en Galería 360.

Invitados internacionales

La conformación oficial de los jurados de sus secciones competitivas de Ópera Prima y Cortometrajes reúne a destacados profesionales del cine, la cultura y la academia. La Ópera Prima Jimmy Sierra estará presidida por Carlota Caso Sarabia, acompañada por Ariana Taveras, Miguel Yarull y María Alejandra Suazo García. La Ópera Prima Fernando Báez contará con la presidencia de Ingrid Cruz, junto a Elvi Cano, Kasey O’Brien, Tomás Pichardo, Fernando Santos Díaz y Carlos Hernández. La Ópera Prima Carlos Cabral (Animación) será presidida por Pau Vergara, con Danilo Reynoso como miembro, y la coordinación general del jurado a cargo de Marthaloidys Guerrero. La Ópera Prima Claudio Chea (Cortometraje) estará presidida por Fernando Santos Díaz, junto a Leslie Cohen, Carmen López-Areal y Simón López. En la Competencia Global Short, la presidencia recaerá en Moisés Tuñón, acompañado por Marc Mejía y Sofía Jamatte. Finalmente, la competencia ShortAnima estará presidida por Pedro Enrique Ortega Lang, con Alinson Alberto Matos Pérez como miembro. Además, el Jurado Universitario contará con la participación de María Alejandra Suazo García, Carlos Hernández, Simón López, Sofía Jamatte y Alinson Alberto Matos Pérez, reafirmando el compromiso del Festival con la excelencia, la diversidad de miradas y la formación de nuevas audiencias.

El FCGSD 2026 contará con la participación de los siguientes invitados internacionales:

· Annabelle Mullen Pacheco (Puerto Rico), productora y abogada, fundadora de Belle Films.

· Antonio Saura (España), director general de Latido Films y miembro del European Film Academy.

· Ariana Taveras (Estados Unidos), escritora, directora y productora, asociada a NYU Tisch.

· Arturo Pérez Navarro (México), director y guionista mexicano-canadiense.

· Carlota Caso Sarabia (España), especialista en marketing y distribución internacional, profesora senior en ESCAC.

· Carmen López-Areal (España), guionista de cine y televisión, creadora de contenidos para plataformas internacionales.

· Daysi Cruz (República Dominicana), profesional del sector cultural y audiovisual.

· Elvi Cano (España), ejecutiva senior de relaciones públicas y cofundadora del área de talento de los Premios Platino.

· Esmeralda Marugán García (España), periodista y referente del periodismo cultural.

· Frankie Cueto, profesional invitado del ámbito cinematográfico.

· Geovani Cabrera (México), compositor y creador musical de música regional mexicana.

· Melissa Young (Estados Unidos), ejecutiva de la industria musical con experiencia en gestión artística.

· Jasmin Boswell (Estados Unidos), profesional del sector musical vinculada al desarrollo creativo.

· Preston Glass (Estados Unidos), compositor y productor, autor de múltiples éxitos internacionales para artistas como Whitney Houston, Natalie Cole y Earth, Wind & Fire.

· Danny Means (Estados Unidos), ejecutivo y productor musical con amplia trayectoria en A&R.

· Christian Belnavis (Estados Unidos), ejecutivo de la industria musical y del entretenimiento.

· Carol Ann Juiette Jeffers (Estados Unidos), profesional del ámbito cultural y musical, vinculada a la gestión, promoción y producción de iniciativas artísticas y creativas.

· Juan Frank Hernández (Canadá), guionista y director dominico-canadiense.

· Kasey O’Brien (Estados Unidos), directora y productora, profesora en NYU Tisch.

· Leslie Cohen, profesional invitada vinculada a la industria audiovisual.

· Leticia Tonos (República Dominicana), directora y productora multipremiada.

· Milly Quezada (República Dominicana), artista emblemática de la cultura nacional.

· Moisés Tuñón, profesional invitado del sector audiovisual.

· Pau Vergara (España), especialista en innovación y tecnología aplicada al audiovisual.

· Pedro Enrique Ortega Lang (Cuba), fundador y programador del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

· Rose Marie Vega, profesional invitada del ámbito cultural.

· Sandy Hernández, profesional invitada del sector audiovisual.

· Robin S. Bernstein (Estados Unidos), exembajadora de Estados Unidos en la República Dominicana.

· Julia Álvarez (Estados Unidos / República Dominicana), escritora de reconocimiento internacional.

· Laura Faxas (República Dominicana), gestora cultural y programadora audiovisual.

· José María Montes es un consultor internacional especializado en derecho de autor y gestión colectiva de derechos en el sector audiovisual

Programación cinematográfica

El festival presentará una amplia selección de películas distribuidas en múltiples secciones, incluyendo Opera Prima Fiction Jimmy Sierra, Opera Prima Documentary Fernando Báez, Opera Prima Cortometraje Claudio Chea, Carlos Cabral Animación, Global Beat, Caribbean View, Documentary View, Made in Erredé, No Violence View, Mirada Universitaria, Mirada Animada, Noche de Apertura y Presentaciones Especiales, con más de un centenar de títulos procedentes de América, Europa, Asia y el Caribe.

Paneles y conversatorios

La plataforma Global Talks articulará paneles, masterclasses y conversatorios sobre temas como Frantz Fanon, inteligencia artificial y creación audiovisual, documental contemporáneo, coproducción internacional, distribución, patrimonio audiovisual, adaptación literaria, relaciones públicas en la industria, futuro de los actores y encuentros dedicados a la obra de Julia Álvarez.

Calendario oficial

El miércoles 28 de enero se celebrará el acto de apertura oficial en el Teatro Nacional.

El viernes 30 de enero tendrá lugar la visita institucional de Julia Álvarez a FUNGLODE y la proyección de su documental en Galería 360.

El lunes 2 de febrero se realizará la proyección y panel sobre Fanon.

El martes 3 de febrero se proyectará They Called Us Trujillo’s Jews con la presencia de Robin Bernstein.

El miércoles 4 de febrero se celebrará el acto oficial de clausura en Galería 360.

Créditos institucionales

Presidente del Festival: Leonel Fernández.

Vicepresidente: Manuel Corripio.

Vicepresidente tesorero: Guillermo Sención.

Director ejecutivo del Festival: Omar de la Cruz.

Directora creativa: Yvette Marichal.

Director ejecutivo de FUNGLODE: Marco Herrera.

Productores generales: Omar de la Cruz e Yvette Marichal.

Productores asociados: Kirsis Acevedo y Héctor Aníbal Estrella.

Idea y concepto: Omar de la Cruz, Yvette Marichal, Kirsis Acevedo y Héctor Aníbal Estrella.

Salas de Cine : Caribbean Cinemas, Galería 360

Programación y curaduría: Luis Rafael González y Pavel González

Print Traffic: Yenniver Caraballo

Asistente de dirección: Hemily Vicente.

Asistente operativo: Rubén Moya.

Secretaria operativa: Pamela Solano.

Asistente logístico: Máximo Ciprian.