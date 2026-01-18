Diego Luna y Marina de Tavira, la pareja latina que brilla en Hollywood

Las luces del Beverly Hilton de Los Ángeles iluminaron la ceremonia de la 83.ª edición de los Globos de Oro, brillando junto a los destellos de las estrellas invitadas. Pero, además, fueron testigos no solo de la emoción de los ganadores, sino de la consagración del amor.

Porque entre los asistentes, destacó la que hasta ahora había sido una de las parejas más discretas de la industria cinematográfica actual: Diego Luna y Marina de Tavira. Desde que iniciaron su relación en 2019, habían mantenido un perfil bajo… Pero al desfilar por la alfombra roja, han dejado clara no solo la fortaleza de su vínculo, sino del talento mexicano.

Diego Luna: de las telenovelas a una galaxia lejana

Diego Luna llegó a la ceremonia como uno de los favoritos por su nominación a Mejor Actor en una Serie de Drama gracias a la temporada final de 'Andor', aunque el galardón finalmente recayó en Noah Wyle por su trabajo en el drama médico 'The Pitt'. Pese a ello, se habla de él como uno de los actores más destacados de esta época.

Y es que, nacido en Ciudad de México el 29 de diciembre de 1979, la historia de Luna es la de una evolución constante. Desde sus inicios como actor infantil en telenovelas como ‘El abuelo y yo’ (1992), la futura estrella demostró que tenía brillo de sobra para crecer.

Su salto internacional definitivo llegó en 2001 con ‘Y tu mamá también’, de Alfonso Cuarón, cinta que no solo le otorgó el premio Marcello Mastroianni en Venecia, sino que forjó su alianza creativa con el gran Gael García Bernal.

Desde entonces, ha trabajado en películas como ¡Frida’ (2002), ‘The Terminal’ (2004), ‘Elysium’ (2013), ‘The Book of Life’ (2014), ‘Rogue One’ (2016), ‘A Rainy Day in New York’ (2019), ‘Wander Darkly’ (2020) o ‘Kiss of the Spider Woman’.

De hecho, es su incursión en el universo de ‘Star Wars’ lo que le ha consagrado como una estrella digna de Hollywood, especialmente con el éxito de ‘Andor’, la serie estrenada en 2022: “He tenido que entender lo que significa el sacrificio... lo que significa luchar por una causa”, ha dicho sobre esta etapa.

Ahora, Diego Luna se prepara para el lanzamiento de ‘The Boys: Mexico’, un ‘spinoff’ donde no solo tiene un papel como actor sino como productor. Y es que, para él, su tierra natal es mucho más que un lugar, es una inspiración.

“Aprendí a actuar después de hacerlo mucho tiempo en mi país y de ver a mucha gente actuar en México, además, las relaciones más fundamentales de mi vida (tanto profesionales como personales) vienen de este contexto y de la comunidad en que crecí”, explicó en una entrevista con Glamour.

Marina de Tavira: discreción, constancia y lealtad

Nacida el 21 de noviembre de 1974, también en Ciudad de México, la vida de Marina de Tavira está marcada por la resiliencia ante los golpes. Su padre, Juan Pablo de Tavira, fue asesinado en el año 2000, apenas un día antes del debut profesional de Marina en la obra ‘Feliz nuevo siglo doktor Freud’.

Porque la carrera de Tavira está trazada, sobre todo, en las tablas de los escenarios, formada en instituciones como La Casa del Teatro. O, al menos, así era hasta que el fenómeno ‘Roma’ (2018) la lanzara a la pantalla internacional con una nominación al Óscar como Mejor Actriz de Reparto.

Desde entonces, la actriz ha consolidado una carrera con proyectos como la serie bilingüe ‘Now and Then’ (2022) para Apple TV+ y en películas como ‘Esto no es Berlín’ (2019), ‘Reminiscence’ (2021), Carmen (2022), y ‘El aroma del pasto recién cortado’ (2024).

El romance entre Luna y De Tavira comenzó en 2019, pero su primera alfombra roja compartida no llegó hasta los Premios Platino de 2021 en Madrid. Desde entonces, se han apoyado siempre en público, a pesar de la discreción en torno a su vida personal y de que Marina de Tavira no responde nunca a preguntas sobre su relación.

“¡Ay! Gracias por venir, si ya saben que de eso no hablo”, dijo a la prensa durante su aparición en la Nueva Cineteca Nacional de la Ciudad de México para una proyección de su gran éxito, ‘Roma’.

A pesar de ello, su amor nunca ha sido un secreto. En abril de 2025, asistieron juntos a la Gala Time 100 en Nueva York, donde Luna fue reconocido como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Pero ha sido esta última aparición en los Globos de Oro la que ha hecho que la pareja capte la atención de los focos. Luna eligió un traje de corte impecable en tonos café y tabaco, mientras que de Tavira escogió un vestido de seda negra, acompañado de un recogido y maquillaje casuales que le valieron tanto críticas como halagos en redes sociales.

Como sea, la opinión externa no parece afectar a su felicidad: “Fue bien lindo poder compartir eso con ella y bien lindo haber compartido esa noche con tanta gente que quiero”, dijo el actor a la prensa que le esperaba en el aeropuerto a su regreso a México, refiriéndose a la compañía de su novia durante la ceremonia.