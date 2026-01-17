“Marty Supremo”: drama sobre ping-pong con Timothée Chalamet

“Marty Supremo” es una película en la que Josh Safdie recupera su poética del buscavidas con la finalidad, supongo, de propiciar un raquetazo al sueño americano.

La historia está basada libremente en el jugador de tenis de mesa estadounidense Marty Reisman, y, además, supone su nuevo filme en solitario sin su hermano Benny.

Encuentro que tiene cuestiones discursivas algo rebuscadas, pero, francamente, no esperaba que fuera tan buena. En general, me parece un drama maravilloso de Safdie que, con sus valores estéticos y su celebración a la tenacidad, emerge como un torbellino de vitalidad con la actuación electrizante de Timothée Chalamet, que sale victorioso en un rol que parece escrito a su medida.

La trama, ambientada en Nueva York durante los años 50, sigue a Marty Mauser, un joven judío, flaco como alambre, con la lengua afilada y la determinación de un boxeador que, entre arrogancia y narcisismo, sueña con conquistar los campeonatos de tenis de mesa, poco antes de aterrizar en su realidad como vendedor de zapatos, apostador y estafador a medio tiempo; mientras trata de superar la derrota frente a un japonés en un torneo internacional y emprende una odisea de engaños contra varias personas para volver a competir por el campeonato.

En términos generales, esta narrativa tiene un arranque que me atrapa, dicho sea de paso, por la manera en que Safdie estructura el drama deportivo como un biopic, a pesar de que es un relato ficticio sobre el arquetipo del underdog americano, ese perdedor que se reinventa en cada revés.

Esto consigue, en efecto, que el guion mantenga la consistencia en el desarrollo psicológico de los personajes y, además, permite que el conflicto se resuelva sobre situaciones impredecibles que me toman por sorpresa cuando evita los facilismos expositivos al mostrar las acciones con sutileza y diálogos elocuentes que, a menudo, surgen de las ocurrencias de Marty como aspirante a campeón mientras lucha contra la pobreza en las calles neoyorquinas; la relación de Marty con una empleada casada de una tienda de mascotas y amiga de toda la vida a la que presuntamente embaraza; el oportunismo de Marty al negociar con un empresario de bolígrafos y un gángster con un perro a cambio de dinero; el romance de Marty con una actriz y socialité que es infeliz.

Video Marty Supreme | Official Trailer HD | A24



La interpretación de Chalamet, por añadidura, es espléndida cuando emplea su registro expresivo para convertirse en un hombre narcisista, egocéntrico, arrogante, que detrás de la mirada, el bigote y los lentes redondos esconde la ambición feroz de una persona hábil que persiste para lograr lo que se propone contra todo pronóstico como jugador de ping-pong, demostrando su pericia física en los movimientos y en cada golpe que le da a la pelota con la raqueta.

Chalamet no pide permiso para brillar, pero se rodea de actuaciones secundarias solventes de Gwyneth Paltrow, Kevin O'Leary y Odessa A'zion.

Safdie, entre otras cosas, utiliza a Chalamet para elaborar un comentario sobre el individualismo y el precio de la ambición, pero entendido como un individuo marginado que lucha por superar obstáculos como emprendedor de su propio destino, en un sistema que premia el mérito del que trabaja duro y compite ofreciendo innovación.

Para conseguir esto, Safdie se apoya de los detalles del vestuario y el diseño de producción elegante de Jack Fisk —que reproduce el período con autenticidad—, así como en una estética ajustada que acentúa la resiliencia de Marty a través del primer plano, el fuera de campo, la elipsis, el montaje rítmico, el encuadre móvil, el plano general y, por si fuera poco, las atmósferas urbanas de Darius Khondji, que evocan con realismo los claroscuros neoyorquinos entre barrios, locales y avenidas.

La partitura de Daniel Lopatin, de igual modo, es incorporada sutilmente con su música ecléctica y anacrónica.

Todos estos elementos, en resumen, logran sintetizar un retrato eufórico del American Dream del inmigrante, donde el pimpón no es solo deporte, sino alegoría de la vida: un back-and-forth eterno entre humillación y triunfo.

FICHA TÉCNICA

Título original: Marty Supreme

Año: 2025

Duración: 2 hr. 30 min.

País: Estados Unidos.

Director: Josh Safdie

Guion: Ronald Bronstein, Josh Safdie

Música: Variada

Fotografía: Darius Khondji

Reparto: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Abel Ferrara, Tyler the Creator, Kevin O’Leary, Fran Drescher

Calificación: 7/10.