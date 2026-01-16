Vidas de merengueras Fefita, Milly y Miriam Cruz son llevadas al cine dominicano

Contar historias a través del lente cinematógrafo nos transporta a conocer vidas, que en total entrega forjaron un hermoso camino hacia la superación. Es lo que han planteado los filmes de tres grandes merengueras, Fefita La Grande, Milly Quezada y Miriam Cruz.

El documental “La historia de una Diva”, es la historia Miriam Cruz, producida por Giancarlo Beras-Goico; “Milly la reina del merengue”, Leticia Tonos recrea en Washington Heights de los años 70 para contar los desafíos de Milly y “La Grande”, que vio la luz en 2024, en una producción de Antonio Rubio en donde Fefita se muestra tal cual es.

Son atractivas narraciones de tres mujeres que han sabido destacarse en el merengue, un género musical, que parece estar reservado solo para los hombres, hoy estas grandes artistas recrean sus pesares y triunfo en el cine.

Giancarlo Beras-Goico estrenará en el verano de este año el documental “La historia de una diva”. “Quisimos que fuera documental y no una película, aunque el documental tiene algunas escenas recreadas con actores, pero entendimos que es mucho mejor que Miriam narra su propia historia, ahora que está viva y pueda contar sus testimonios y ver expuesto en la pantalla su semblanza. En estos momentos estamos recreando algunas escenas con Inteligencia Artificial, que está haciendo Tabaré Blanchard”, relató Beras-Goico al conversar con LISTÍN DIARIO.

Miriam inició su carrera como merenguera, a los 14 años de edad, en la década de los años 80, en la orquesta Las Chicas del Can con Belkis Concepción. Luego conquistó el público internacional siendo líder, por muchos años, de Las Chicán, que apadrinó Wilfrido Vargas. Al pasar los años continuó con su propia orquesta, convirtiéndose en una figura popular.

Milly Quezada

La cinta “La reina del merengue” ya está lista para estrenar y lo hará el jueves 28 de enero, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, en el marco de la inauguración del Festival de Cine Global de Santo Domingo.

Es un legado contado por Leticia Tonos, quien dijo a este diario que la película no es un documental y ni pretende ser una descripción de sus hechos reales. “Es una película de ficción inspirada en la vida de Milly Quezada, con escenas ficcionadas que toman inspiración de momentos de su vida”.

Sandy Hernández actúa como Milly Quezada, mientras Juan Carlos Pichardo Jr. interpreta a su esposo y manager, Rafael Vásquez.

Milly y sus hermanos Rafael, Martín y Jocelyn emigraron a Estados Unidos, escapando de la Guerra Civil, de 1965. Sus inicios en la música se recrean en el Washington Heights de los años 70, cuando junto a sus hermanos armaron un grupo musical para animar a los dominicanos.

La agrupación “Milly, Jocelyn y los vecinos” fue una novedad, ya que para la época las mujeres no pertenecían a orquestas merengueras. Tonos reveló que el guion fue logrado junto a la artistas elegir los adecuados para representar la esencia de Milly.

El éxito de Fefita

En noviembre del 2024 la merenguera típica Fefita La Grande recogía su gran cosecha de ver expuesta su trayectoria musical y los momentos de su vida más significativos.

La cinta dirigida por Tito Rodríguez y producida por Antonio Rubio recibió las mejores críticas de los expertos. En esta narración La Mayimba no se guardó nada, se mostró tal cual como llegó al éxito y como procreó a su numerosa familia.

Desde sus inicios Fefita enfrenta grandes desafíos para mantener a su familia, hasta convertirse en un símbolo de resiliencia y empoderamiento. La película resalta el impacto en la cultura dominicana”. Fahdly Jacobo. Mariela Pichardo (“La Marimba”) y Lumy Lizardo representaron las diferentes etapas de la merenguera típica.