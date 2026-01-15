Timothée Chalamet quiere ser grande: 'Marty Supreme' podría llevarlo allí

Timothée Chalamet entrecierra los ojos mientras contempla la costa de Manhattan. Faltan pocas horas para el estreno de su nueva película, "Marty Supreme", pero en este momento está sentado en un tranquilo banco al final de un muelle del West Side.

Hace fresco y hay nieve en el suelo, pero hace sol y Chalamet, abrigado con una parka, disfruta de la perspectiva que ofrece la ciudad. Para él, es como mirarse a sí mismo.

“Ahora, a finales de mis 20, debería haber todas las razones para decir: 'Bueno, mi carrera va bien. Voy a empezar a promocionarme'”, dice Chalamet, quien cumple 30 justo después de Navidad. “Pero es como si hubiera cuadriplicado mi objetivo original. He salido de la piscina y he ascendido desde un nivel superior”.

Ese salto de altura es "Marty Supreme", la hipercinética historia de Josh Safdie ambientada en Nueva York en los años 50 sobre un luchador singular. Chalamet interpreta a Marty Mauser, un chico judío que trabaja en una zapatería y aspira a ser el mejor jugador de tenis de mesa del mundo. El personaje está vagamente basado en un jugador real, Marty Reisman, pero la película refleja igualmente las ambiciones desmedidas de Chalamet y Safdie.

“El regalo de mi vida es este trabajo”, dice Chalamet mientras las gaviotas sobrevuelan. “Quieres honrarlo. No de una manera keynesiana; no sé si es el economista adecuado. No me refiero a capitalismo. O sea: si no asciendes, en cierto modo desciendes. 'Quien no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo', la gran cita de Dylan. ¡Qué acertada!

Desde su actuación revolucionaria en "Call Me By Your Name" de 2017, Chalamet ha estado en un camino cada vez más ascendente que pareció alcanzar una culminación cuando, poco después de terminar de filmar "Marty Supreme", declaró que estaba "en busca de la grandeza" al aceptar el premio al mejor actor del Sindicato de Actores de Cine por su actuación como Bob Dylan en "A Complete Unknown".

Pero "Marty Supremo" supone un nuevo nivel para Chalamet. Su Marty, lejos de ser un estudio de época, es una imagen borrosa en movimiento. (Para rodar el póster de la película, Safdie cerró dos manzanas, para que Chalamet pudiera estar a toda velocidad). Para hacer realidad sus sueños, Marty recurre a todos los planes desesperados y a toda su fanfarronería.

Es un estafador estadounidense por excelencia, y probablemente sea la actuación que defina la joven carrera de Chalamet. Un año después de haber estado tan cerca, podría ganarle su primer Premio de la Academia.

"No es algo que me lleve mucho tiempo", dice. "Es como si persiguiera un sentimiento".

Llevando a 'Marty' a la corriente principal

“Marty Supreme”, que se estrena el jueves, es una gran prueba. A24 invirtió unos 70 millones de dólares en ella, convirtiéndola en una de las películas de mayor presupuesto del estudio independiente. Para generar expectación, Chalamet ha presentado algunas escenas de riesgo muy al estilo de Marty, incluyendo un vídeo de 18 minutos de una pseudollamada de Zoom sobre la promoción de la película. Esto dio lugar a un dirigible naranja real, con la inscripción "Dream Big", sobrevolando Los Ángeles.

Cuando The Associated Press se reunió con Safdie en su oficina de Chelsea, acababa de regresar de promocionar la película en Londres, Brasil y Los Ángeles. Para él, "Marty Supreme" era un personaje muy personal. Su oficina estaba llena de raquetas de ping-pong, al igual que un viejo toldo que encontró en el club de comedia neoyorquino de Rodney Dangerfield. Safdie intentó una vez convertirse en profesional del tenis de mesa, antes de que el cine se convirtiera en su obsesión.

“Mi papá es un soñador consumado”, dice Safdie. “Sigue soñando hasta el día de hoy. De niño, le preguntaba de dónde venía. Y me decía: 'Venías de las estrellas'. Me infundió una profunda sensación de que me esperaba un futuro enorme”.

Cuando Safdie y su hermano, Benny, se propusieron hacer películas, tenían la mentalidad de un emprendedor neoyorquino. Para su segundo largometraje, "Daddy Longlegs", contactaron al cineasta Ronald Bronstein, quien entonces trabajaba como proyeccionista, y le dijeron que tenía que protagonizar la película. Bronstein ni siquiera era actor.

“Pensé: este tipo está hecho de helio y yo he tenido los pies atrapados en plomo durante seis años”, recuerda Bronstein, quien coescribió “Marty Supreme”.

La dura vida del cine independiente acostumbró a Safdie a darlo todo para que sus películas se hicieran realidad. Para convencer a un posible financista de que financiara las escenas de baloncesto de "Uncut Gems" de 2019, Safdie, abstemio, recuerda haberse tomado media docena de whiskies durante una reunión.

"Estás a su entera disposición", dice. "Harás lo que sea necesario".

Cuando Safdie y su hermano terminaron "Diamantes en Bruto", años de dedicarse por completo a Howard Ratner (el personaje de Adam Sandler en la película) lo dejaron sintiéndose sin propósito. "Empiezas a preguntarte: ¿Cuál es el propósito de un sueño?"

'Timmy Supremo'

Safdie y Chalamet se conocieron por primera vez en 2017, en el estreno de “Good Time”, pocos meses antes del lanzamiento de “Call Me By Your Name”.

“No sabía nada del tipo. Un agente me dijo que era la próxima gran superestrella. Y eso se escucha mucho de los agentes”, dice Safdie. “Pero daba la sensación de que él lo veía. Y tenía una visión. Tenía una energía especial. Era el Timmy Supremo”.

Safdie le envió a Chalamet un video de jugadores de tenis de mesa de 1948 con la música de "I Have the Touch" de Peter Gabriel. La sugerencia era: "Esta es una película de época contada con un efecto liftado contemporáneo". Durante años, mientras trabajaba en otros sets de rodaje, Chalamet perfeccionó sus habilidades con el tenis de mesa.

“Josh quería que me conectara con una época de mi vida en la que mi audacia era lo único que tenía”, dice Chalamet. Inmediatamente, se vio reflejado en Marty. “Desde los 14 años, tuve una motivación única”.

Safdie y Chalamet estrenan algo casi anatema en los cines esta temporada navideña: una película completamente original, de gran presupuesto y clasificación R, protagonizada por estrellas. Todo apunta a que el público no solo está listo, sino que está deseando verla. El estreno limitado de "Marty Supreme", en seis cines, batió récords de taquilla . Se agotaron 92 entrads.

“Dije esto cuando fui a LaGuardia (la antigua escuela secundaria) el año pasado: No actúes para otros actores. Actúa para el público real”, dice Chalamet. “Mientras rodábamos 'Dune 3' durante el verano, Denis (Villeneuve) dijo que en algún momento se dio cuenta de que se trataba más de complacer a la gente real. Si observas la estructura empresarial de la industria cinematográfica, cómo se ha ido contrayendo desde los 80, es absurdo centrarse en algo que no sea el público real”.

“Me encantaría ver más películas originales”, añade Chalamet. “Son las más emocionantes. Todas las películas originales que he visto este año me gustan incluso antes de empezarlas. Es una mentalidad completamente nueva, sentir que estamos todos juntos en esto”.

Ajetreo de Nueva York

“Marty Supreme” también forma parte del orgulloso linaje de las películas de Nueva York y está elaborada conscientemente según la tradición cinematográfica estadounidense. Puede parecer un hito milenial, pero su diseño de producción es obra de una leyenda de una época anterior, Jack Fisk. El cineasta del Bronx de 74 años, Abel Ferrara, aparece en ella. Son veteranos de una época más cruda y artesanal que se remonta a la década de 1970 y que ha sido particularmente influyente para Safdie. La película de Robert Altman de 1971, ambientada en 1902, “McCabe and Mrs. Miller”, señala, tiene exactamente la misma diferencia temporal entre el momento en que tiene lugar y el momento en que se rodó como “Marty Supreme”.

“Intento que la tradición cinematográfica, sobre todo la neoyorquina, de películas como 'Contacto en Francia', se impregne en mí”, dice Safdie. “Por eso elegí a Abel Ferrara. Intento, al menos, cultivar esas influencias”.

Que "Marty Supreme" sea una película profundamente neoyorquina, y quizá un nuevo clásico, es también un motivo de especial orgullo para Chalamet, quien creció en Hell's Kitchen. Inclinado hacia adelante mientras la luz invernal de la tarde ilumina el muelle, Chalamet recuerda que de niño jugaba al fútbol en este muelle.

“Solo estar aquí, de vuelta en mi tierra. ¡Qué sueño!”, dice Chalamet. “También siento que mi arte ha crecido, no como tema de conversación ni como hipérbole, sino como un humilde fundamento”.

Es el tipo de cosas que Marty diría. De hecho, algunas de las declaraciones recientes de Chalamet han dado la impresión de que aún sigue en el papel. Al preguntarle si es sincero o si está haciendo un poco de marketing del Método, Chalamet hace una larga pausa y sonríe. "Es ambas cosas".