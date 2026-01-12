Argentina, Colombia y Chile, las apuestas más sólidas para el Premio Goya iberoamericano

La cinta argentina 'Belén', dirigida por Dolores Fonzi, la colombiana 'Un poeta', de Simón Mesa Soto, y la chilena 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes, son las apuestas más sólidas para entrar en la categoría de mejor película iberoamericana en las nominaciones de los Premios Goya que se anuncian este martes.

Tres títulos que se beneficiarán de la ausencia de la cinta brasileña 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, que se acaba de llevar dos Globos de Oro y que compite en los Óscar pero en los Goya, ya que la Academia de Cine brasileño decidió enviar 'Manas', de Marianna Brennand, a los premios españoles.

Unos premios que, en sus categorías generales cuentan con 'Sirat', de OLiver Laxe; 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Sorda', la ópera prima de Eva Libertad, como los títulos más destacados del año.

Argentina, a continuar con su dominio en los Goya

'Belén', el segundo largometraje como directora de la actriz Dolores Fonzi, llega avalada por el reciente Premio Forqué de los productores españoles a la mejor película iberoamericana, y por la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto que se llevó Camila Plaate.

La película, en la que Fonzi también actúa, da testimonio de la lucha por la legalización del aborto en su país a través de uno de los casos que marcaron el punto de inflexión en la reivindicación de ese derecho que finalmente fue reconocido en 2020.

La Academia del cine español eligió a ‘Argentina, 1985’ como la Mejor Película Iberoamericana en Premios Goya 2023.FUENTE EXTERNA

De ganar el Goya, será el vigésimo premio a la mejor película iberoamericana que se va para Argentina, que ha ganado en otras ocasiones con títulos como 'Argentina, 1985', en 2022; 'La odisea de los giles', en 2019; 'El ciudadano ilustre', en 2016; 'El clan', en 2015 o 'Relatos salvajes', en 2014.

Otra de las favoritas es 'Un poeta', que fue la vencedora de la sección Horizontes Latinos en San Sebastián. Una comedia social sobre la vida de Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos), un poeta frustrado y melancólico que busca redención al conocer a Yurlady (Rebeca Andrade) una joven talentosa en la escritura.

La película ya había ganado el Premio del Jurado de la sección Una cierta mirada, la segunda en importancia del Festival de Cannes.

Y en esa misma sección, 'La misterios mirada del flamenco', ópera prima de Céspedes, se hizo con el premio principal por un western 'queer' atravesado por elementos mágicos que transcurre en un pueblo minero del norte de Chile.

Chile ya ha ganado el Goya en seis ocasiones -la última hace dos años con 'La memoria infinita', de Maite Alberdi- y Colombia solo en una ocasión, con la adaptación de 'El olvido que seremos' (2020), dirigida por el español Fernando Trueba.

Colombia gana su primer premio Goya con la película "El olvido que seremos" en 2021.FUENTE EXTERNA

Además de estos tres títulos, otras doce películas completan las aspirantes a entrar en la nominación al Goya iberoamericano. Entre ellas están 'Bajo las banderas, el sol', de Juanjo Pereira (Paraguay); 'Banzo', de Margarida Cardoso (Portugal); 'Cuadrilátero', dirigida por Daniel Rodríguez Risco (Perú); 'El extraordinario viaje del Dragón', de Kaori Flores Yonekura (Venezuela), o la mexicana 'No nos moverán', de Pierre Saint Martin Castellano.

'Sirat' y 'Los domingos', favoritas en las categorías generales

En lo que respecta al cine español, se espera una batalla entre 'Los domingos', la película sobre una joven que recibe la llamada de la vocación religiosa, y 'Sirat', la película con mayor recorrido internacional este año, que ha estado nominada en los Globos de Oro y que ha pasado el primer corte en cinco categorías de los Óscar.

También destacan títulos como 'Sorda', sobre la relación de una mujer sorda con su marido, oyente; 'Maspalomas', de José María Goenaga y Aitor Arregi -cuyo protagonista masculino, José Ramón Soroiz, se ha llevado ya premios como la concha de plata en San Sebastián por su interpretación de un hombre mayor gay- o 'Romería', con la que Carla Simón ha cerrado una trilogía sobre su vida.

'La cena', de Manuel Gómez Pereira; 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo, y 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera, son algunas de las películas más valoradas este año por el público, que también ha respaldado 'El cautivo', la historia de Alejandro Amenábar sobre la época que Miguel de Cervantes pasó en una cárcel de Argel.

Los actores Toni Acosta y Arturo Valls desvelarán las nominaciones de los Goya 2026, que se entregarán el 28 de febrero en Barcelona.