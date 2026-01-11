La moda cobra protagonismo en la alfombra roja de los Globos de Oro

Las celebridades tendrán que sujetar sus vestidos y andar con cuidado al posar para fotos en la alfombra roja de los Globos de Oro de este año . Al igual que en la Gala del Met, las estrellas de la moda se alinean en las escaleras para su momento perfecto.

Lisa de Blackpink llegó a la alfombra este domingo con un look semitransparente de inspiración gótica.

Mientras que algunos amantes de la moda estaban prediciendo que el blanco sería el color de la noche después de que varias celebridades lo eligieran para los Critics Choice Movie Awards, hubo varios toques de color y negro al principio de los Globos.

La actriz de “Nobody Wants This”, Justine Lupe, brilló con un vestido de crinolina rosa empolvado de Giorgio Armani Privé, cubierto de cristales.

La estrella de "Sinners", Wunmi Mosaku, deslumbró con un vaporoso vestido amarillo de Matthew Reisman. La futura madre mostró su barriguita en la alfombra.

“Sinners” está nominada a varias categorías, incluida la de mejor película.

La actriz Brittany Snow llegó a la alfombra luciendo un vestido de novia sin tirantes del diseñador Danielle Frankel con una capa exterior transparente que mostraba una silueta ajustada debajo.

La 83.ª edición de los Globos de Oro ofrece un vistazo a cómo las celebridades y las estrellas emergentes mostrarán su visión original de la moda. Desde 1944, el programa ha premiado a lo mejor del cine y la televisión, y por primera vez, se han incluido podcasters en la lista de premios.

Mientras que algunas celebridades optan por encarnar el glamour del viejo Hollywood (piensen en guantes de ópera y cinturas ceñidas), otras optan por un estilo moderno. El año pasado, la actriz Ayo Edebiri lució un traje gris de Loewe a medida y un collar de plumas doradas en homenaje al famoso look de Julia Roberts en los Globos de Oro de 1990.

La alfombra, en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, es una oportunidad para que los nominados hagan una declaración, aunque algunos están en deuda con las casas de moda que les pagan como embajadores.

Con millones de miradas, la alfombra roja brinda a las celebridades la oportunidad de lucir su talento en la moda. Los estilistas recurren a looks de archivo para sus estrellas o a diseños de alta costura recién salidos de la pasarela. En cualquier caso, la alfombra roja brinda una importante visibilidad a las casas y marcas de moda.

No solo la moda femenina acapara la atención. Cada vez más, los nominados masculinos aportan su toque personal a la alfombra roja, como Adrien Brody con sus brillantes broches y las coloridas y audaces propuestas de Colman Domingo.

Timothée Chalamet, nominado por "Marty Supreme", se ha convertido en un referente a lo largo de los años gracias a su estilo. La moda ha sido clave en la publicidad de la película, y sus amigos famosos lucieron chaquetas de "Marty Supreme" durante la gira de prensa. En la gira de promoción de Chalamet, Kylie Jenner lució looks naranja brillante a juego, inspirados en el tono de las pelotas de tenis de mesa que Marty quería que aparecieran en la película. Sus fans están deseando ver si posan juntos en la alfombra roja el domingo.

Más allá de los vestidos de gala y los esmóquines, los accesorios de una estrella cuentan su propia historia. Zendaya reveló algunas novedades personales en los Globos de Oro del año pasado. Lució un gran diamante de talla cojín en la alfombra para anunciar su compromiso con Tom Holland.

La moda continúa fuera de la alfombra roja y durante la ceremonia. La comediante Nikki Glaser presenta los Globos de Oro por segunda vez. Glaser hizo historia el año pasado como la primera presentadora en solitario. El año pasado, Glaser se cambió de ropa más de siete veces a lo largo de la noche mientras se burlaba de los nominados y sus amigos famosos entre el público.

Alrededor de 10 millones de personas sintonizaron el programa el año pasado , según Dick Clark Productions. La 83.ª ceremonia de los Globos de Oro comienza a las 9:00 y se transmitirá en directo por CBS y Paramount+.

Cómo ver y transmitir en directo la alfombra roja y el espectáculo de los Globos de Oro

Los Globos de Oro comienzan a las 9:00 por CBS, y se transmiten en vivo para los suscriptores premium de Paramount+. La cobertura de la alfombra roja de E! comienzó a las 6 p. m..

Associated Press transmite un programa en vivo a partir de las 4:30 p. m., con una combinación de llegadas de estrellas, fotos de moda y entrevistas con celebridades. Estará disponible en YouTube y APNews.