Muere reconocido director de casting y actor Miguel Fernández Haddad; figuras expresan su pesar

El reconocido director de casting y actor Miguel Fernández Haddad (Miguel Casting) murió.

Aunque la causa de su fallecimiento no se ha revelado públicamente, varias figuras del entretenimiento han expresado su pesar en redes sociales, entre ellas la reina de belleza y comunicadora Heidy Rosado, Miss República Dominicana 2024 Celinee Santos, el ingeniero de imagen Radhames Espíritu y la diseñadora de moda Giannina Azar.

Rosado hizo una publicación en honor a su amigo con fotografías de los momentos que compartieron ambos junto a un emotivo mensaje: “Hasta luego more. Gracias por tantos años de amistad, tanto cariño y buenos consejos. Te extrañaré. Me dejaste un dolor y un vacío enorme, no sé quién me escuchará o se irá de viaje conmigo”.

Mientras que Radhames Espíritu y Giannina comentaron el post con emojis de corazón roto y carita llorando.

Por su lado, Celinee Santos escribió en sus historias de Instagram: “Por siempre y para siempre te voy a querer. Vivirás eternamente en mi corazón, gran amigo, mi mejor aliado, el compañero más leal. Vuela alto”.