El K-pop podría ganar los Grammy por primera vez

Dos cosas pueden ser ciertas a la vez. El K-pop es una fuerza inextricable en la cultura pop global, y durante mucho tiempo ha sido poco celebrado en instituciones como los Grammy, donde los artistas de K-pop se han presentado pero nunca han ganado un trofeo.

Eso podría cambiar en la ceremonia de los Premios Grammy 2026 del próximo mes. Canciones de artistas de K-pop —o artistas relacionados con el K-pop, sobre esto hablaremos más adelante— han recibido nominaciones en las cuatro grandes categorías por primera vez. Rosé, quizás mejor conocida por ser una de las cuatro integrantes del auge del grupo femenino Blackpink, es la primera artista de K-pop en recibir una nominación a grabación del año por "APT.", su megaéxito con Bruno Mars, el favorito de los Grammy.

La categoría de canción del año también incluye nominados de K-pop por primera vez. "APT" competirá con "Golden" del grupo femenino ficticio HUNTR/X, interpretada por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, de la banda sonora de "KPop Demon Hunters".

Y el grupo femenino Katseye, creación de HYBE (la compañía de entretenimiento detrás de la sensación del K-pop BTS y otros innumerables actos internacionales), creado a imagen del sistema de ídolos del K-pop, ha sido nominado a mejor artista nuevo.

¿Es este un momento histórico para el K-pop?

Depende de a quién le preguntes.

Areum Jeong, profesora adjunta de Estudios Coreanos en la Universidad Estatal de Arizona y autora de “K-pop Fandom: Performing Deokhu from the 1990s to Today” dice que la mayoría de estas nominaciones le parecen más “una idea desterritorializada e híbrida del K-pop”, en lugar de un reconocimiento del K-pop.

Si bien Rosé "fue reclutada y entrenada bajo el sistema de K-pop, y si bien 'APT.' contiene algunos motivos del juego de beber coreano", dice Jeong, "la canción no da la impresión de ser una producción local de K-pop. ... Lo mismo ocurre con Katseye, quien fue entrenada y producida bajo HYBE, pero se comercializó más para fans y oyentes occidentales".

Jeong dice que tanto “APT” como “Gabriela” de Katseye (que competirán con “Golden” en la categoría de interpretación de dúo/grupo pop) “parecen menos K-pop que otras canciones de K-pop que podrían haber sido nominadas a lo largo de los años”.

Ella argumenta que lo mismo aplica a la música de “Kpop Demon Hunters”. “Es muy similar a 'APT', ya que se inspira y se inspira en la cultura coreana”, donde “el K-pop sirve como idea, punto de partida o motivo, creando alternativas o nuevas posibilidades”.

Mathieu Berbiguier, profesor asistente visitante de Estudios Coreanos en la Universidad Carnegie Mellon, señala que estas nominaciones difieren de las nominaciones anteriores al Grammy de K-pop porque “Golden”, “APT” y Katseye presentan “un factor de música popular convencional”.

Esa es la conexión entre una película popular masiva de Netflix (“Kpop Demon Hunters”), una colaboración con Bruno Mars (“APT.”) y la membresía internacional de Katseye y la serie de Netflix (“Pop Star Academy: Katseye”), respectivamente.

“Esto demuestra que el K-pop ya no se considera algo de nicho”, afirma. “Ahora, cuando pensamos en la música pop en general, también pensamos en el K-pop como parte de ella”.

Bernie Cho, experto de la industria y presidente de la agencia surcoreana DFSB Kollective, coincide en que los nominados tienen un atractivo internacional y generalizado.

“Todos los nominados representan una especie de K-pop post-ídolo, en el sentido de que Rosé, las tres chicas de HUNTR/X y Katseye representan la versión globalizada del K-pop, donde la 'K' está muy presente, pero algunos podrían argumentar que es silenciosa. Las canciones no son necesariamente para Corea, hechas por Corea, de Corea, sino que van más allá de Corea”, dice. “Es una celebración y un testimonio de lo diverso y dinámico que se ha vuelto el K-pop”.

¿Por qué se reconocen ahora estos actos?

“Durante años, la Academia de la Grabación ha ignorado a artistas de K-pop que han batido récords, como BTS, Seventeen y Stray Kids”, argumenta Jeong. “Creo que una de las principales razones es que el mundo occidental sigue siendo muy reacio a las letras en otros idiomas”.

“No me sorprende que la música de 'APT' y Katseye, que contiene principalmente letras en inglés y parece menos K-pop, haya sido nominada”, continúa.

Berbiguier añade que “es un reflejo del K-pop actual, de las tendencias: el hecho de que hay cada vez menos coreano y cada vez más inglés”.

Podría haber un factor adicional en juego. Tamar Herman, periodista musical y autora del boletín "Notes on K-pop", afirma que muchos críticos y voces de la industria consideraron que 2025 fue un año mediocre para la nueva música pop en Estados Unidos. Este hecho quedó prácticamente confirmado en el Informe de Mitad de Año 2025 de Luminate, que reveló que la difusión de música nueva se había ralentizado en comparación con el año anterior, posiblemente debido a la escasez de grandes éxitos que dominasen las listas de éxitos.

"Sí, es un gran momento para el K-pop, pero ya era hora, estos reconocimientos son más bien una señal de lo mal que le fue a la industria musical en Estados Unidos este año que lo que estamos mirando externamente", dice.

Argumenta que el reconocimiento del entretenimiento coreano por parte de las industrias del entretenimiento estadounidenses simboliza más la pérdida de dominio cultural estadounidense que la idea de que el K-pop es realmente bueno, porque lo ha sido durante mucho tiempo. Todo esto es un reconocimiento a la mejora global de la narrativa y la creación de gustos.

"No quiero restarle importancia", añade. "Todas estas son canciones pop universalmente accesibles y buenas".

Y si no lo fueran, no se conectarían.

"Es muy obvio que no son solo intérpretes. Son artistas. Son cantantes. Son compositores", dice Cho.

¿Un artista de K-pop ganará un Grammy por primera vez este año?

El jurado aún no ha emitido su dictamen.

"Creo que ni siquiera es cuestión de si lo harán o cuándo. Se trata de quiénes y cuántos", dice Cho.

Otros son menos comprometidos. "Es difícil de predecir", dice Berbiguier. "Para mí, es más probable que 'Golden' consiga uno".

"Sí y no", responde Herman. Para ella, depende de una definición cambiante y fluida del K-pop. Al fin y al cabo, HUNTR/X es un grupo femenino ficticio de una película animada que no debutó en la industria musical del K-pop. ¿Un triunfo de su canción "Golden" significaría un triunfo del K-pop? Es cuestión de opiniones.