Muere la fisiculturista y actriz de "Scary Movie", Jayne Trcka, a los 62 años

Jayne Trcka, la fisiculturista que interpretó a Miss Mann en la película de terror "Scary movie" (2000), murió a los 62 años.

Una amiga de Tracka encontró su cuerpo sin vida en la cocina de su residencia tras tratar de comunicarse con ella por varios días.

El médico forense de San Diego confirmó su fallecimiento, pero aún no ha determinado la causa, según señala The New York Post.

El hijo de Trcka declaró recientemente a TMZ que desconocía cualquier condición médica de su madre, quien fue decarada muerta el 12 de diciembre.

Trcka creció en Minnesota y se destacó como gimnasta, participando en competiciones de culturismo en los años 80.

Su papel en "Scary movie" la llevó a actuar en otras producciones, como "The Drew Carey Show" y "Whose Line is it Anyway?".