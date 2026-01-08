FlixOlé estrena las dos únicas películas protagonizadas por Isabel Pantoja

FlixOlé incorpora a su catálogo los dos únicos filmes protagonizados por la cantante Isabel Pantoja: 'Yo soy esa' y 'El día que nací yo'. Desde este viernes 9 de enero el servicio de streaming integra ambos títulos en 'Nuestras Folclóricas', colección que sigue la carrera de estrellas del cine musical y costumbrista español como Imperio Argentina, Juanita Reina, Concha Piquer, Lola Flores o Carmen Sevilla.

La plataforma revisita de esta manera el paso por la gran pantalla de la tonadillera, una de las figuras más influyentes de la cultura popular española. Así, verán la luz en Flixolé una versión restaurada de 'Yo soy esa', película de 1990 dirigida por Luis Sanz que marcó el debut de la artista en la pantalla, y el siguiente y último largometraje que rodó, 'El día que nací yo', bajo la dirección de Pedro Olea.

Se trata de dos títulos imprescindibles para entender la fascinación social y mediática que despertó Isabel Pantoja, así como su profundo impacto e influencia en el panorama cultural. En ambas películas, la artista interpreta algunos de sus himnos más emblemáticos ante la cámara.

El paso de Isabel Pantoja por la gran pantalla

En un momento en el que la copla atravesaba horas bajas, Isabel Pantoja contribuyó a revitalizar el género adaptando el cancionero tradicional a los tiempos modernos. Su llegada al cine fue un proceso meditado. A finales de los 70 rechazó debutar en la gran pantalla de la mano de Pedro Masó en 'La Coquito', al no aceptar las secuencias de desnudos que incluía el guion. Años después, aceptó protagonizar 'Yo soy esa', proyecto concebido expresamente para ella y producido por el cantautor Víctor Manuel.

En 'Yo soy esa', Isabel Pantoja interpreta un doble papel: por un lado, a Ana Montes, una consagrada artista cuyo marido, interpretado por José Coronado, se encuentra atrapado en una espiral ludópata y drogodependiente, y por el otro su 'alter ego' en la gran pantalla, Carmen Torres. La pareja acude al estreno del filme que ambos protagonizan, una historia que bien podría plasmar sus vidas tiempo atrás. La cinta incluye numerosos episodios musicales, con interpretaciones de temas como 'Se me enamora el alma', 'Ojos verdes', 'Como dos barquitos' y 'Yo soy esa'.

El estreno de 'Yo soy esa' estuvo marcado por un contexto de enorme carga emocional y mediática para la artista tras la reciente muerte de su esposo, el torero Francisco Rivera, 'Paquirri'. La propia tonadillera admitió que el filme le ayudó a romper el "encierro" en el que se encontraba.

'Yo soy esa' fue un éxito de taquilla. Con 300 millones de pesetas de presupuesto, recaudó más de 650 millones, cifras que animaron a Víctor Manuel a producir el segundo y último largometraje de la artista: 'El día que nací yo'.

En este drama con pinceladas cómicas, dirigido por Pedro Olea y guionizado por Jaime de Armiñán, la tonadillera interpreta a Juana Medina, una gitana que vende pescado en el mercado y los fines de semana canta en un tablao. Un profesor desterrado por razones políticas, encarnado por Arturo Fernández, le propone que lo ayude a hacer un diccionario caló. Juana se siente atraída por el docente, pero también por un cura anarquista amigo de este. La artista ayuda al religioso a huir del país cuando las autoridades franquistas intentan dar con él.

'Yo soy esa' y 'El día que nací yo' completan la colección 'Nuestras Folclóricas', una selección compuesta por una veintena de títulos con la que la plataforma de streaming sigue el recorrido de algunas de las actrices más importantes del cine musical y costumbrista español desde los años 30 hasta finales del siglo XX.

La colección incluye filmes protagonizados por Imperio Argentina ('Carmen la de Triana'), Estrellita Castro ('Mariquilla Terremoto y Torbellino'), Concha Piquer ('La Dolores'), Sara Montiel ('La violetera' y 'El último cuplé'), Marujita Díaz ('La corista') y Lola Flores ('La Faraona' y 'El balcón de la luna'), entre otras.