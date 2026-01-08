Confirman que James Ransone, actor de la serie “The Wire”, murió por suicidio

El actor James Ransone, quien interpretó a Ziggy Sobotka en la segunda temporada de la serie dramática "The Wire", murió por suicidio a los 46 años.

Según su certificado de defunción, emitido el 29 de diciembre, el actor se quitó la vida, reveló People.

El médico forence de Los Ángeles había dictaminado que su muerte fue un aparente suicidio, pero este jueves se confirmó.

Ransone interpretó a Chester "Ziggy" Sabotka, un trabajador portuario convertido en delincuente de poca monta, en 12 episodios de la segunda temporada de "The Wire", explica Variety.