Nick Reiner será procesado por el asesinato de sus padres Rob y Michele Singer Reiner

Nick Reiner será procesado y presentará una declaración el miércoles por el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

Su comparecencia programada ante un Tribunal Superior de Los Ángeles se produce tres semanas y media después de que el querido actor y director y su esposa de 36 años fueran encontrados muertos con heridas de arma blanca en su casa en la exclusiva sección de Brentwood en Los Ángeles, dijeron las autoridades.

Nick Reiner, de 32 años, el menor de los cuatro hijos de Rob Reiner, fue arrestado horas después y ha permanecido en prisión preventiva desde entonces. Dos días después, fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. No se declaró culpable durante una breve primera comparecencia ante el tribunal el 17 de diciembre, cuando llevaba grilletes y una bata antisuicidio.

Su abogado, Alan Jackson, no ha dado indicios de los planes para su defensa. Casi todos los acusados en causas penales se declaran inocentes en esta etapa. Jackson también podría solicitar otra prórroga antes de que se declare culpable.

Si Nick Reiner se declara inocente, el caso normalmente se dirigiría a una audiencia preliminar para determinar si existen pruebas suficientes para que sea juzgado. Su capacidad mental para el juicio también podría ser un factor.

Hace una década, Nick Reiner habló públicamente de sus graves problemas con la adicción y la salud mental después de hacer una película con su padre, “Being Charlie”, que estaba vagamente basada en sus vidas.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron asesinados la madrugada del 14 de diciembre y fueron encontrados al final de la tarde, según informaron las autoridades. El médico forense del condado de Los Ángeles indicó en sus hallazgos iniciales que murieron por múltiples lesiones por objetos punzantes, pero no dio a conocer más detalles, y la policía no ha revelado los posibles motivos.

Jackson es un destacado abogado defensor y exfiscal del condado de Los Ángeles que representó a Harvey Weinstein en su juicio en Los Ángeles y a Karen Read en sus juicios en Massachusetts, muy seguidos por todos. Tras la audiencia inicial de Reiner, Jackson calificó el caso de "tragedia devastadora". Aseguró que el proceso será muy complejo y pidió que se afronten las circunstancias "sin apresurarse a emitir un juicio".

Los cargos contra Reiner se presentan con circunstancias especiales de múltiples asesinatos y la acusación de que utilizó un arma peligrosa: un cuchillo. Las adiciones podrían resultar en una sentencia mayor.

Los fiscales han dicho que aún no han decidido si solicitarán la pena de muerte.

La fiscalía está dirigida por el fiscal adjunto Habib Balian, cuyos casos recientes incluyen el intento de resentencia de los hermanos Menéndez y el juicio de Robert Durst .

Rob Reiner fue un director prolífico cuyo trabajo incluyó algunas de las películas más memorables e interminables de los años 80 y 90. Entre sus créditos se incluyen "This is Spinal Tap", "Stand By Me", "A Few Good Men" y "When Harry Met Sally", durante cuya producción conoció a Michele Singer, una fotógrafa, con quien se casó poco después.