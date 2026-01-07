El abogado del hijo de Rob Reiner se retira del caso de asesinato durante comparecencia

El abogado privado de alto perfil de Nick Reiner recibió el miércoles una solicitud para ser retirado de su caso, pero luego dijo a los periodistas que según la ley de California su cliente no es culpable de asesinato por el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

“Circunstancias fuera de nuestro control y, más importante aún, circunstancias fuera del control de Nick han dictado que, lamentablemente, es imposible continuar con nuestra representación de Nick”, dijo el abogado Alan Jackson mientras estaba con su equipo afuera de un tribunal de Los Ángeles.

Pero, añadió Jackson, tras semanas de investigación, «lo que hemos descubierto, y pueden dar fe de ello, es que, según las leyes de este estado, según la ley de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato. Publiquen eso».

Jackson no especificó qué quería decir y no respondió preguntas en la breve conferencia de prensa.

Habló después de una audiencia donde Nick Reiner debía comparecer y declararse culpable de dos cargos de asesinato en primer grado. Sin embargo, tras reunirse con la jueza Theresa McGonigle en su despacho, Jackson fue reemplazado por un defensor público y la audiencia de declaración de culpabilidad de Reiner se pospuso para el 23 de febrero.

Alan Jackson no puede explicar por qué tiene que abandonar el caso

Jackson declaró que, por razones legales y éticas, no podía revelar por qué tuvo que abandonar el caso. Compareció por primera vez ante el tribunal representando a Reiner en una audiencia pocos días después de que el querido actor y director y su esposa, con quien llevaba 36 años casado, fueran encontrados muertos con puñaladas en su casa en el exclusivo barrio de Brentwood, Los Ángeles. Jackson no reveló cómo lo contrataron ni quién lo contrató. Generalmente, los acusados recurren a defensores públicos cuando no pueden pagar un abogado privado.

Jackson se ha convertido en uno de los abogados defensores más destacados de la nación en los últimos años después de defender a clientes como Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Karen Read en sus juicios intensamente seguidos en Massachusetts.

Después de que el juez concedió la solicitud de Jackson de abandonar el caso, la defensora pública adjunta Kimberly Greene asumió como abogada de Reiner.

“La Defensoría Pública reconoce la inimaginable tragedia que esto representa para la familia Reiner y la comunidad de Los Ángeles”, declaró el Defensor Público Adjunto Ricardo D. García en una inusual declaración pública sobre un caso de la oficina. “Nuestros sentimientos están con la familia Reiner mientras atraviesan este momento difícil. Les pedimos paciencia y compasión mientras el caso avanza en el proceso legal”.

Nick Reiner aparece con ropa de prisión, sin bata de prevención del suicidio.

Durante la audiencia del miércoles, Reiner se encontraba tras un cristal en el área de custodia de la sala, vestido con uniforme marrón de prisión y con el pelo rapado. Dos agentes se encontraban detrás de él. Jackson y su equipo se encontraban frente a él, al otro lado del cristal. En un momento dado, Reiner se puso de puntillas para mirar al público por encima de las cabezas de los abogados. Habló solo para aceptar la lectura de cargos aplazada.

McGonigle aprobó el uso de cámaras dentro de la sala, pero afirmó que no se podían tomar fotografías del acusado. En la audiencia del miércoles, Reiner no llevaba la bata de prevención del suicidio que llevaba puesta en su primera comparecencia ante el tribunal el 17 de diciembre.

Reiner, de 32 años, el tercero de los cuatro hijos de Rob Reiner, ha estado detenido sin derecho a fianza desde su arresto, horas después de que sus padres fueran encontrados muertos el 14 de diciembre.

Un portavoz de la familia Reiner dijo en un comunicado después de la audiencia del miércoles que "tienen la máxima confianza en el proceso legal y no harán más comentarios sobre asuntos relacionados con los procedimientos legales".

Jackson dice que "lo dejó todo" para representar a Reiner

Jackson, ex fiscal del condado de Los Ángeles, no había dado ninguna indicación de los planes para su defensa.

Dijo que, pocas horas después de que se descubrieran los cuerpos y Nick Reiner fuera arrestado, él y su equipo recibieron una llamada para representarlo. No especificó quién lo llamó.

“Lo dejamos todo”, dijo Jackson. “Durante las últimas tres semanas, hemos dedicado literalmente cada hora del día a proteger a Nick y sus intereses. Hemos investigado este asunto de principio a fin, desde el principio hasta el fin”.

Dijo que siguen “profundamente comprometidos” con él y agregó: “No solo estamos convencidos; sabemos que el proceso legal revelará los verdaderos hechos”.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron asesinados la madrugada del 14 de diciembre y fueron encontrados al final de la tarde, según informaron las autoridades. El médico forense del condado de Los Ángeles indicó en sus hallazgos iniciales que murieron por múltiples lesiones por objetos punzantes, pero no dio a conocer más detalles, y la policía no ha revelado los posibles motivos.

Los fiscales han dicho que aún no han decidido si solicitarán la pena de muerte para Nick Reiner.

Rob Reiner fue un director prolífico cuyo trabajo incluyó algunas de las películas más memorables e interminables de los años 80 y 90. Entre sus créditos se incluyen "This is Spinal Tap", "Stand By Me", "A Few Good Men" y "When Harry Met Sally", durante cuya producción conoció a Michele Singer, una fotógrafa, con quien se casó poco después.

Hace una década, Nick Reiner habló públicamente de sus luchas con la adicción y la salud mental después de hacer una película con su padre, “Being Charlie”, que estaba basada muy vagamente en sus vidas.