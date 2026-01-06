Los temas de la vida real que devela la saga de Harry Potter

La saga de libros y películas del niño que vivió es una obra de fantasía, pero hay temas sumamente controversiales que podemos ver tratados entre las páginas de esta saga literaria que se compenetran con la historia y dejan enseñanzas tangibles para sus consumidores al mostrar situaciones que pasan en la vida real como el maltrato, la discriminación y la muerte.

A 28 años del primer libro de Harry Potter, la saga permanece más viva que nunca, con un reinicio fiel a los libros en formato de serie. Se estrenará en 2027 a través de HBO y Max, con una producción que comenzó a mediados de 2025 y cada temporada adaptará un libro de la saga, planeándose una duración total de alrededor de 10 años.

Al Trío de Oro lo interpretan: Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter; a Hermione Granger la interpreta Arabella Stanton (que ya interpretó al personaje en los audiolibros del 2025) y Ron Weasley es el actor Alastair Stout.

Maltrato infantil

En el capítulo tres de Harry Potter y la piedra filosofal, con un caso de maltrato muy visible, el trato que recibe Harry Potter en el hogar de su tía Petunia Dursley y su esposo Vernon. Ellos se quedan con Harry después de la muerte de James y Lily Potter, sus padres, que dieron su vida para que Harry viviera.

El niño se ve obligado a dormir debajo de la alacena de la casa de su tía mientras su primo tiene dos habitaciones; le entregan la ropa vieja y dañada de Dudley (su primo) para vestirse, lo ponen a hacer todos los quehaceres del hogar y lo golpean, lo insultan dándole a entender que no merece cariño o respeto.

Discriminación

Este tema se puede ver en el trato que reciben los niños mágicos nacidos de padres muggles (no mágicos), específicamente entre Hermione y Draco Malfoy. Hermionie es la mejor amiga de Harry, la niña más inteligente de su clase y sus padres son dentistas, pero es excluida de ciertos grupos porque no nació en una familia de magos.

Draco Malfoy es un niño rico, hijo del poderoso Lucius Malfoy (una familia influyente en el mundo mágico). Draco utiliza el término “sangre sucia” en el capítulo siete del libro Harry Potter y la cámara secreta, para decir que ella es inferior solo por no tener padres magos. Remus Lupin es un hombre lobo que fue estudiante en Hogwarts.

En su tiempo como parte de los estudiantes, Dumbledore (director de la escuela) tuvo que ayudarlo a ocultar su naturaleza porque si los padres lo descubrían, no le permitirían terminar sus estudios. De adulto, volvió como maestro a la escuela y, a pesar de ser “el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras”, dicho por sus estudiantes, tiene que renunciar al cargo, no por mal desempeño, sino porque se hace pública su condición de hombre lobo y no consigue trabajo después de que esta información se divulga en el tercer libro, Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

Clasismo

La familia Weasley es una de las más grandes en toda la comunidad mágica; tiene dificultades económicas. Los padres Artur y Molly y sus siete hijos no nadan en comodidades; entre ellos, Ron, el mejor amigo de Harry Potter, se muestra avergonzado en diversos momentos de la obra por tener que utilizar ropa que sus hermanos dejan. Estudia en el mismo año que Draco; este se pasa los años criticando el aspecto de los Weasley por su situación económica y lo excluye. Lucius (padre de Draco) hace lo mismo con Arthur, criticando su trabajo en el Ministerio de Magia hasta el punto de golpearse en el segundo libro.

La pérdida de un ser querido

La muerte es vista desde el inicio; muchas personas mueren en la primera guerra mágica, incluidos los padres del protagonista, y cómo lidian con la pérdida es parte fundamental de los libros. En el primer libro, Harry se encuentra con el espejo de Oesed, un objeto encantado que muestra lo que más deseas.

Harry duró varias noches visitando el espejo porque se veía con sus padres de la mano. Dumbledore lo ve en ese lugar y le dice que el espejo será cambiado de lugar porque él necesita dejar ese sentimiento para no ser consumido por él.

Los Thestrals son caballos negros y esqueléticos que solo ven las personas que han visto a alguien morir.

Harry los ve en el libro seis junto con una nueva amiga llamada Luna Lovegood, que vio a su madre morir por un hechizo mal hecho. Luna le explica a Harry que es como si las personas que los ven compartieran un tipo de sentimiento.En esa misma película, Harry tiene que usarlos para salvar la vida de Sirius (su padrino) y él pierde su vida.

Depresión

Los dementores son criaturas sin vida, entes sin rostro negros que se alimentan de los recuerdos felices de sus víctimas y, si los besan, les absorben la vida y la persona se convierte en un ser sin luz. La escritora J.K. Rowling testificó en una entrevista que estos entes son un arquetipo de la depresión, un sentimiento que llega de la nada y te quita la felicidad. En el libro El prisionero de Azkaban, Harry se enfrenta a ellos y, cuando los ve, escucha los gritos de su madre al morir. Él aprende a vencerlos con un hechizo de luz avanzado que muestra a tu guía espiritual animal.

Prensa manipulada

La prensa en Harry Potter tiene comportamientos cuestionables; la periodista Rita Skeeter en la cuarta entrega de la saga se convierte en escarabajo para adentrarse en espacios privados sin permisos, como habitaciones y salas de casas, para recolectar información y alterarla para su publicación de prensa rosa, como que Hermione sale con Harry Potter y Victor Krum.

En el quinto libro, La orden del fénix, el gobierno mágico utiliza El profeta (periódico público) para hacer propaganda negativa en contra de Dumbledore y Harry por decir que Voldemort está vivo; dicen que ellos están locos y mienten sobre las desapariciones, ocultándole información al pueblo.