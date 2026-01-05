El gobierno francés defiende la concesión de la ciudadanía a George Clooney y su esposa

El actor George Clooney y su esposa Amal Clooney recibieron la ciudadanía francesa porque "contribuyen, a través de sus distinguidas acciones, a la influencia internacional y el alcance cultural de Francia", dijo el gobierno francés el miércoles, defendiendo su naturalización que fue cuestionada por un ministro francés de menor rango.

Las naturalizaciones de la estrella nacida en Kentucky de la serie de películas de atracos “Ocean’s”, de su esposa y abogada de derechos humanos Amal Clooney, y de sus gemelos Ella y Alexander fueron anunciadas el fin de semana pasado en el Journal Officiel, donde se publican los decretos del gobierno francés.

Marie-Pierre Vedrenne, subsecretaria del Ministerio del Interior, expresó el miércoles su preocupación por la posibilidad de que algunos de los nuevos compatriotas franceses de los Clooney piensen que la pareja recibió un trato especial. El actor solo habla un francés que él mismo califica de "horrible, horrible".

“El mensaje que se está transmitiendo no es bueno”, declaró Vedrenne en una entrevista con la emisora France Info. “Hay una cuestión de equidad que, en mi opinión, es absolutamente esencial”.

La pareja adquirió una finca en Francia en 2021 y Clooney ha declarado que es su residencia principal. Quienes residen en Francia sin nacionalidad francesa tienen varias vías para naturalizarse. No se sabe con certeza si el actor de 64 años conservó su ciudadanía estadounidense. Su esposa, de 47 años, nació en el Líbano, se crio en el Reino Unido y se nacionalizó francesa con su apellido de soltera, Amal Alamuddin. Los gemelos de 8 años nacieron en Londres.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que los Clooney eran elegibles para la ciudadanía bajo una ley francesa que permite la naturalización de ciudadanos extranjeros que contribuyen a la influencia internacional y al bienestar económico de Francia.

Sostuvo que la industria cinematográfica de Francia se beneficiará de la influencia del actor como estrella de cine mundial y dijo que, como abogada, Amal Clooney trabaja regularmente con instituciones académicas y organizaciones internacionales en Francia.

“Mantienen fuertes vínculos personales, profesionales y familiares con nuestro país”, afirmó el ministerio.

"Como muchos ciudadanos franceses, estamos encantados de dar la bienvenida a Georges y Amal Clooney a la comunidad nacional", concluyó, dándole un toque francés al nombre del actor al agregar la "s" al final.

La decisión también fue defendida por el superior de Vedrenne en el Ministerio del Interior, el ministro del Interior Laurent Nuñez, quien dijo que firmó el decreto de naturalización.

"Es una gran oportunidad para nuestro país", dijo.

En entrevistas recientes con los medios, mientras promocionaba "Jay Kelly", Clooney dijo que estaba intentando aprender francés por su cuenta usando una aplicación de aprendizaje de idiomas. Aseguró que su esposa e hijos hablan el idioma a la perfección.

“Hablan francés delante de mí para poder decirme cosas terribles en la cara y no lo sé”, bromeó en declaraciones a la cadena francesa Canal+.

Los medios franceses han informado que los Clooney viven parte del tiempo en su lujosa villa del siglo XVIII en las afueras de la ciudad de Brignoles, en el sur de Francia, donde pueden mantener un perfil más bajo y sus hijos están protegidos de fotografías no autorizadas por las leyes de privacidad francesas.

En una entrevista con Esquire en octubre, Clooney dijo: "Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood".

"No quiero que anden por ahí preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos de famosos de otros", dijo. Al crecer lejos de los focos en Francia, "cenan con adultos y tienen que comer en casa. Tienen una vida mucho mejor".