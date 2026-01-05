Los Globos de Oro son esta semana. Todo debes saber sobre la primera gran entrega de premios

Los Globos de Oro regresan el domingo. El alegre y efervescente inicio de la temporada de premios de Hollywood contará con nominados como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande , Cynthia Erivo y Emma Stone.

La ceremonia número 83 de los Premios Globo de Oro comienza a las 8 p. m., hora del este, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California, y será televisada en vivo por CBS y transmitida en vivo por Paramount+.

Aquí hay más cosas clave que debes saber sobre la ceremonia:

¿Quién presentará los Globos de Oro?

La comediante y actriz Nikki Glaser regresará como presentadora por segundo año después de un debut bien recibido en 2025, cuando se convirtió en la primera mujer en presentar el programa en solitario.

Glaser no fue nada indulgente con el público de Hollywood, pero no fue tan mordaz como en su actuación estelar en una broma a Tom Brady. En su primer monólogo, calificó la ceremonia como "la noche más importante de Ozempic".

Cuando la recontrataron, Glaser dijo en una declaración que fue "lo más divertido que he hecho en mi carrera" y "no puedo esperar a hacerlo de nuevo, y esta vez frente al equipo de 'The White Lotus' que finalmente reconocerá mi talento y me elegirá para la cuarta temporada como instructora de Pilates escandinavo con un pasado oscuro".

El año pasado atrajo un promedio de unos 10 millones de espectadores, manteniéndose estable respecto al año anterior. Hay muchos menos espectadores que hace una década, pero los Globos siguen siendo la gala de premios más vista después de los Oscar y los Grammy.

¿Quién está nominado a los Globos de Oro este año?

La favorita al Oscar, “One Battle After Another”, lidera a todos los nominados con nueve, incluidas nominaciones a la actuación para DiCaprio y Chase Infiniti y una nominación a la dirección para Paul Thomas Anderson.

Los Globos dividen las películas entre drama y musical o comedia en las categorías principales, y "One Battle" fue categorizada como comedia. Compitiendo contra DiCaprio estarán Chalamet por "Marty Supreme" y George Clooney por "Jay Kelly".

La competencia de Infiniti incluye a Erivo por “Wicked: For Good”, Stone por “Bugonia” y Rose Byrne por “If I Had Legs I'd Kick You”.

La película danesa "Sentimental Value" quedó en segundo lugar con ocho nominaciones, incluyendo una nominación a mejor actriz para su estrella, Renate Reinsve. Su competencia en drama incluye a Jessie Buckley por "Hamnet", Julia Roberts por "After the Hunt" y Jennifer Lawrence por "Die My Love".

Los actores masculinos nominados por dramas incluyen a Jordan por “Sinners” y Dwayne Johnson por “The Smashing Machine”.

Grande, Teyana Taylor, Paul Mescal, Adam Sandler y Jacob Elordi están entre los nominados en las categorías de reparto.

“The White Lotus” encabezó todas las nominaciones de televisión con seis.

Puedes ver la lista completa de nominados aquí: https://apnews.com/hub/golden-globe-awards

¿Qué son los Globos de Oro?

Los Globos, que se celebran anualmente a principios de enero, son la primera gran ceremonia de la temporada de premios. No son precisamente un referente para los Oscar —cuentan con una base de votantes de periodistas y críticos completamente distinta—, pero se celebran como una fiesta con champán, con algunas de las estrellas más importantes del cine y la televisión sentadas en mesas como si estuvieran en una discoteca.

Y ganar un Globo de Oro todavía puede ayudar a generar impulso para la campaña de un actor o una película para los Oscar, y es la primera vez que el público puede escuchar un discurso de aceptación que puede repetirse con algunas variaciones durante meses, hasta llegar a los Premios de la Academia, que se celebran este año el 15 de marzo.

¿Quién recibirá un premio a la trayectoria?

Helen Mirren será honrada con el Premio Cecil B. DeMille de los Globos de Oro por toda una vida de trabajo en la pantalla, y Sarah Jessica Parker recibirá el Premio Carol Burnett por su carrera en televisión.

Esta semana, Mirren y Parker tendrán una gala aparte en el Beverly Hilton, cuya grabación se emitirá el jueves a las 8 p. m., hora del este y del pacífico, en CBS y también se transmitirá por Paramount+ en lo que se denomina "Golden Eve".

Mirren, de 80 años, ganadora del Óscar por su interpretación de Isabel II en "La Reina" en 2006, también ha ganado tres Globos de Oro y aspira a un cuarto este año por su papel en la serie "MobLand". Fue nombrada Dama del Imperio Británico en 2003 en reconocimiento a sus logros artísticos.

El premio data de 1952, cuando fue otorgado al legendario cineasta DeMille. Otros galardonados incluyen a Walt Disney, Bing Crosby, Judy Garland, Barbra Streisand, Sidney Poitier, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Tom Hanks y Viola Davis.

Parker recibirá el premio Carol Burnett, mucho más reciente, que se otorga a una persona homenajeada que haya "realizado contribuciones destacadas a la televisión, tanto dentro como fuera de la pantalla". Parker, de 60 años, quien ganó seis Globos de Oro y dos Emmy como protagonista de "Sexo en Nueva York", será galardonada por su trabajo como actriz y productora.

El premio se lanzó en 2019 y fue otorgado a Burnett. Otros ganadores incluyen a Norman Lear, Ryan Murphy y Ellen DeGeneres.