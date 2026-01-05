La estrella de cine surcoreana Ahn Sung-ki, apodado "El actor de la nación", muere a los 74 años

Ahn Sung-ki, una de las mayores estrellas del cine surcoreano, cuya prolífica carrera de 60 años y su imagen pública positiva y amable le valieron el apodo de "El Actor de la Nación", falleció el lunes. Tenía 74 años.

Ahn, que padecía cáncer de sangre desde hacía años, murió en el Hospital Universitario Soonchunhyang de Seúl, dijeron su agencia, Artist Company, y funcionarios del hospital.

“Sentimos un profundo pesar por la repentina y triste noticia, oramos por el eterno descanso del fallecido y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a sus afligidos familiares”, dijo la Artist Company en un comunicado.

El presidente Lee Jae Myung emitió un mensaje de condolencias, afirmando que Ahn brindó consuelo, alegría y tiempo para la reflexión a muchas personas. "Ya extraño su cálida sonrisa y su dulce voz", escribió Lee en Facebook.

De actor infantil a actor adulto exitoso

Nacido en 1952, hijo de un cineasta en la ciudad sudoriental de Daegu, Ahn debutó como actor infantil en la película “El tren del crepúsculo” en 1957. Posteriormente apareció en unas 70 películas como actor infantil antes de dejar la industria cinematográfica para vivir una vida normal.

En 1970, Ahn ingresó en la Universidad Hankuk de Estudios Extranjeros de Seúl como estudiante de vietnamita. Ahn dijo que se graduó con honores, pero no consiguió trabajo en grandes empresas, que probablemente consideraron su especialización en vietnamita prácticamente inútil tras la victoria comunista en la guerra de Vietnam en 1975.

Ahn regresó a la industria cinematográfica en 1977, convencido de que aún podía destacar como actor. En 1980, saltó a la fama por su papel principal en "Good, Windy Days" de Lee Jang-ho, una exitosa película sobre la transición a la adultez que narra la lucha de los hombres de clase trabajadora de las zonas rurales durante el rápido ascenso y la transición del país. Ahn ganó el premio al mejor actor revelación en los prestigiosos Premios Grand Bell, la versión coreana de los Premios de la Academia.

Más tarde protagonizó una serie de películas de gran éxito y aclamadas por la crítica, arrasando con premios al mejor actor y convirtiéndose posiblemente en el actor más popular del país durante gran parte de la década de 1980 y 1990.

Algunos de sus papeles memorables incluyen el de un monje budista en “Mandara” de 1981, un mendigo en “Whale Hunting” de 1984, un veterano de la guerra de Vietnam convertido en novelista en “White Badge” de 1992, un oficial de policía corrupto en “Two Cops” de 1993, un asesino en “No Where To Hide” de 1999, un entrenador de fuerzas especiales en “Silmido” de 2003 y un devoto manager de celebridades en “Radio Star” de 2006.

Ahn había acumulado docenas de trofeos en los principales premios de cine de Corea del Sur, incluido el premio Grand Bell al mejor actor cinco veces, un logro que ningún otro actor surcoreano ha igualado.

'El actor de la nación'

Ahn se forjó una imagen de celebridad humilde, confiable y familiar, que evitó grandes escándalos y mantuvo una vida personal tranquila y estable. Encuestas públicas anteriores lo eligieron como el actor más querido de Corea del Sur y merecedor del apodo de "El Actor de la Nación".

Ahn dijo que al principio se sentía limitado por su etiqueta de "Actor de la Nación", pero que finalmente pensó que eso lo había llevado por el buen camino. "Sentí que debía hacer algo que estuviera a la altura de ese título. Pero creo que eso finalmente me ha guiado en la buena dirección", declaró Ahn en una entrevista con la agencia de noticias Yonhap en 2023.

En las entrevistas con los medios, Ahn no pudo elegir cuál era su película favorita, pero dijo que su papel en “Radio Star” como un gerente dedicado y trabajador de un cantante de rock fracasado interpretado por Park Jung-hoon se parecía más a él mismo en la vida real.

Ahn también era conocido por su reticencia a actuar en escenas de amor. Decía que era demasiado tímido para actuar escenas románticas y a veces pedía a los directores que se saltaran las escenas eróticas si solo pretendían añadirle emoción a las películas.

“No me va bien actuar como si mirara con ojos cariñosos a alguien que no amo y lo besara con mucha ternura. Me da vergüenza y no puedo expresar bien esas emociones”, dijo Ahn en una entrevista con la revista Shindonga en 2007. “Simplemente, soy torpe en eso. Así que no pude protagonizar muchas películas de ese tipo. Pero al final, fue una decisión acertada para mí”.

A Ahn le sobreviven su esposa y sus dos hijos. Se celebrará un velatorio en un hospital de Seúl hasta el viernes.