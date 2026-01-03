La cinta “Elena y el Mar” acoge a Ruth Emeterio en su segundo protagónico

La actriz Ruth Emeterio, asume el protagónico de la película dominicana “Elena y el Mar”, en una trama profundamente humana que representa la ópera prima de ficción como proyecto autoral, del destacado director Tito Rodríguez.

El filme retrata la compleja y dolorosa realidad del inmigrante que sueña con regresar a su país, pero que al hacerlo descubre que el tiempo, las distancias y las circunstancias lo han transformado todo.

Se basa en la historia de Elena, una dominicana, madre soltera, nacida en San Francisco de Macorís, que muy joven emigra a Puerto Rico en busca de una mejor vida para su familia, especialmente para su hija y su madre. Se va en yola, pero la realidad que encuentra no es la que soñaba pues se tiene que dedicar dedica al trabajo doméstico, enfrentándose a condiciones difíciles, como muchas mujeres migrantes.

Con el tiempo, Elena decide regresar a RD para reencontrarse con su familia y, sobre todo, para reconstruir el vínculo maternal con su hija, lazo que se fue debilitando durante su ausencia. Pero a pesar de sus esfuerzos, no logra reconectar con su hija y este rechazo junto a la falta de oportunidades, la enfrentan con una realidad dura: a veces, al volver, ya nada es igual.

Además de Ruth Emeterio actúan Niurka Mota, Stuart Ortiz y Escarlet Alburquerque, quienes conforman los personajes principales de esta historia, producida por La Aldea, cuya fecha de estreno será anunciada próximamente.

Ruth es una actriz con sólida trayectoria de muchos años en el teatro y el cine. Cuenta con más de 15 películas en su carrera y recientemente volvió a alzarse con el Premio La Silla por su interpretación en “Sugar Island”, donde encarnó el personaje de Estilo Mena.

Tito Rodríguez cuenta con una filmografía de más de 15 trabajos realizados, que abarcan el cine documental, la ficción y la ciencia ficción. Entre ellos: “Mary Lady”, “Rafaela” y “Fefita la Grande”. “Elena y el Mar” marca un punto de inflexión en su carrera, al ser su ópera prima como obra personal y autoral, concebida y desarrollada desde una visión íntima y propia.

