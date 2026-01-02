Cine dominicano presenta históricos avances Santo Domingo

El año 2025 marcó un punto de consolidación para el cine dominicano, que cerró el período con resultados tangibles en generación de empleo, inversión local, presencia internacional y crecimiento de audiencias, de acuerdo con el balance presentado por la Dirección General de Cine (DGCINE).

Durante el año se registraron 103 validaciones de proyectos audiovisuales, que generaron 2,206 empleos directos, más de 21,000 noches de hotel y una recaudación fiscal combinada superior a RD$297 millones en concepto de Impuesto Sobre la Renta e ITBIS, confirmando el impacto del sector cinematográfico como motor de desarrollo económico y productivo.

“Estos resultados confirman que el cine dominicano ya no es una promesa, sino una industria que genera empleos, dinamiza la economía y conecta cada vez más con su público”, afirmó Marianna Vargas Gurilieva, directora de DGCINE.

Creatividad

En el plano creativo y de posicionamiento internacional, el cine dominicano alcanzó nueve estrenos mundiales en festivales internacionales de alto prestigio, mientras que las audiencias locales crecieron un 18.7 % en comparación con el promedio de los últimos cinco años, reflejando una mayor preferencia del público por las producciones nacionales.

En su segundo año de implementación, la línea de apoyo a la Coproducción Minoritaria del Concurso Público FONPROCINE evidenció un crecimiento sostenido y un mayor interés por parte del sector, al recibir seis candidaturas correspondientes a proyectos desarrollados en colaboración con España, Chile, Uruguay, Honduras, Perú y Brasil. Este resultado reafirma el rol de FONPROCINE como una herramienta clave para incentivar la internacionalización del cine dominicano, facilitar su integración en circuitos de coproducción regionales e internacionales y fortalecer la presencia del país en el ecosistema audiovisual global.

En el eje de formación e inserción laboral, durante el período fueron beneficiadas 2,387 personas a través de los distintos programas de formación impulsados por la DGCINE, de las cuales 22 participaron en mentorías y residencias vinculadas al Concurso Público FONPROCINE. De manera complementaria, el programa Mi Primer Empleo facilitó la inserción laboral de 94 pasantes, quienes se integraron a 39 proyectos audiovisuales, fortaleciendo la experiencia práctica de nuevos talentos y su incorporación al mercado laboral del sector cinematográfico.

Sostenibilidad

Este desempeño estuvo acompañado por avances institucionales orientados a la equidad, la sostenibilidad del sector y la incorporación de nuevos talentos, así como por una presencia fortalecida del país en mercados, foros y espacios estratégicos de la industria audiovisual internacional.

Con estos resultados, la institución reafirma su compromiso de continuar impulsando una industria cinematográfica sólida, inclusiva y sostenible, que contribuya al desarrollo cultural, económico y creativo de la República Dominicana.