Películas para disfrutar y hacer maratón en Año Nuevo

Año Nuevo es la celebración del inicio de un nuevo calendario, de nuevas rutinas y hábitos por aplicar o retomar, este es el momento perfecto para disfrutar y compartir en familia películas para reflexionar sobre su significado, emoción, conectar y compartir momentos especiales.

Esta selección de películas reúne todas las categorías desde acción, comedia, drama, romance para brindar entretenimiento y disfrute para todos en la despedida de la época navideña.

Prepara un chocolate caliente, reúne a toda la familia y enciende el televisor para disfrutar juntos de una tarde o noche acogedora compartiendo risas y momentos de complicidad que fortalecen los lazos familiares y transforman un momento sencillo en un recuerdo.

A continuación la lista de películas disponibles en Netflix.

Forrest Gump

Esta es una comedia dramática dirigida por Robert Zemeckis, esta película clásica trata de cómo un joven a través de su inocencia se ve involucrado en hechos importantes en la historia de Estados Unidos y es inspiración para quienes lo rodean.

El secreto de Santa

Este filme trata de una madre soltera que se disfraza de Santa Claus para conseguir un trabajo en un resort para así poder pagar las clases de esquí de su hija y termina enamorándose de su jefe.

Vals navideño en París

Esta comedia romántica trata de una joven que renuncia a su trabajo para que un colega en la familia se quede con el suyo. Durante ese proceso, Emma conoce a un bailarín profesional cuyo entusiasmo por la competición está disminuyendo. Sin embargo, se presenta una oportunidad única en la vida para que la novata se una a los profesionales.

Klaus

Clásico navideño animado que muestra la historia sobre un cartero perezoso y un juguetero solitario que, contra todo pronóstico, se convierten en los propulsores de la alegría y las tradiciones navideñas en un pueblo amargado, demostrando que la bondad es contagiosa.

En busca de la felicidad

Esta película trata sobre un hombre que tras perder su hogar y enfrentar la ruina económica, lucha arduamente junto a su pequeño hijo para superar las adversidades y retos que le depara la vida. Otorga una lección sobre la perseverancia, esperanza y la importancia de no rendirse a los sueños aunque el mundo conspira en tu contra, si se trabaja con constancia siempre saldrá el sol.

A Merry Little Ex-Mas

Esta comedia romántica navideña trata de una pareja divorciada, que deciden tener una última Navidad en familia antes de vender la casa y seguir con sus vidas, pero todo se dificulta por una situación que genera tensión y caos divertido, mientras intentan seguir las tradiciones y manejar los sentimientos.

Equipaje de mano

En este thriller un viajero chantajea a un joven agente de la TSA para que deje pasar un objeto peligroso por el control de seguridad y lo introduzca en un vuelo el día de Navidad. Si no accede a su pedido tomará una decisión que pondrá en peligro la vida de las personas en el aeropuerto.

El regalo prometido

Esta película trata sobre un padre que se embarca en una misión caótica para conseguir el juguete de moda, Turboman, en navidad para su hijo, después de haber fallado en otros compromisos familiares, enfrentándose a una carrera contrarreloj y a un cartero rival que busca el mismo regalo. Un clásico navideño que realiza una crítica social a la cultura consumista y resalta la importancia de la familia y el tiempo compartido por encima de los regalos materiales.

El Último Regalo (Disponible en Prime)

Este drama trata sobre un joven millonario que tras el fallecimiento de su abuelo, recibe una herencia con condiciones, en la que tiene que cumplir 12 tareas que le mostrarán el verdadero significado de la vida.