‘Avatar 3’ se mantiene como rey de la taquilla y acumula 760 millones de dólares

‘Avatar: Fuego y Ceniza’ se mantiene en como número uno de la taquilla tras dos semanas en cartelera con un acumulado de 760 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y solo en Estados Unidos ha recaudado este fin de semana 64 millones y en China 57 millones.

Según datos de la web Box Office Mojo, la saga de James Cameron ha estado seguida en Estados Unidos por ‘Zootrópolis 2’ -20 millones de dólares-, ‘Marty Supreme’ -15,6 millones-, ‘La Asistenta’ -15.4 millones- y ‘Anaconda’ -14,6 millones-, esta última es la única estrenada este fin de semana.

‘Marty Supreme’, una de las sorpresas

Una de las sorpresas de este fin de semana es la entrada de ‘Marty Supreme’, protagonizada por Timothée Chalamet, entre las películas más taquilleras, una semana después de su estreno. El filme, que solo se ha estrenado por el momento en Estados Unidos, acumula una recaudación de 28 millones de dólares.

El film es un biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, que comenzó a jugar por apuestas y terminó ganando 22 títulos importantes. La productora detrás de la película es A24, uno de los estudios independientes más importantes detrás de la película con ‘Todo a la vez en todas partes’ y ‘Lady Bird’.

Según Hollywood Reporter, Chalamet está jugando un papel clave en la promoción de la película. Entre ellas, el actor se ha subido a Las Vegas Sphere, una gran esfera que se ha teñido de naranja -el color de una bola de ping pong- con el nombre de la película.

‘Zootrópolis 2’

‘Zootrópolis 2’ suma tras cinco semanas en cartelera 1.420 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, más de 500 millones de esta cifra total ha sido recaudado en China, donde se ha convertido en todo un éxito de público, que acude a las salas acompañado de sus mascotas.EFE