El acusador de Tyler Perry envió mensajes de gratitud y amistad años después de la presunta agresión

Mensajes de texto muestran que Tyler Perry y el actor de “Boo! A Madea Halloween” Mario Rodríguez, quien recientemente presentó una demanda acusando al cineasta de agresión sexual, siguieron en contacto años después de que Rodríguez alega que sus interacciones terminaron.

Rodríguez alegó en la demanda presentada la semana pasada en California que Perry lo agredió durante encuentros ocurridos entre 2014 y 2019. La demanda indica que Rodríguez cortó contacto con Perry en 2019, aunque Perry lo contactaba periódicamente después. Sin embargo, capturas de pantalla de mensajes de texto obtenidas por The Associated Press el domingo por la noche muestran que Rodríguez inició contacto con Perry en fechas tan recientes como el Día de Acción de Gracias de 2024 y nuevamente el 31 de agosto de 2025, expresando gratitud, amistad y dificultades económicas.

En un mensaje enviado el Día de Acción de Gracias, Rodríguez agradeció a Perry por ayudarlo a superar momentos difíciles de su vida y escribió que lo apreciaba muchísimo, según las capturas de pantalla. En otra serie de mensajes, fechada el 31 de agosto, Rodríguez describió sus problemas de salud, dijo que carecía de seguro médico y le dijo a Perry que estaba asustado y con dificultades económicas.

Los mensajes fueron proporcionados a la AP por una fuente cercana a la situación que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir el asunto públicamente.

El abogado de Perry, Alex Spiro, cuestionó las acusaciones de Rodríguez.

"Lo dije antes y lo diré de nuevo", declaró Spiro. "Esto no es más que una estafa de robo de 77 millones de dólares".

La demanda de Rodríguez solicita al menos 77 millones de dólares en daños y perjuicios y acusa a Perry de agresión sexual, agresión sexual y angustia emocional intencional. Perry ha negado las acusaciones.

Associated Press no suele identificar a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que lo hagan públicamente, como lo hizo Rodríguez.

La demanda surge tras una demanda independiente presentada en junio por el actor Derek Dixon, quien alegó que Perry lo manoseó mientras trabajaba en las series de televisión "The Oval" y "Ruthless". Dicha demanda se presentó inicialmente en un tribunal estatal de California y posteriormente se trasladó a un tribunal federal en Georgia, donde reside Perry. Perry también ha negado las acusaciones de Dixon.

AP contactó al abogado de Rodríguez, Jonathan Delshad, para solicitar comentarios sobre los mensajes de texto, pero no recibió respuesta. Delshad también representa a Dixon.