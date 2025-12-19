Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Cine

"La bachata de biónico" baila en La Silla: se lleva ocho premios; lista de ganadores

Otras películas que destacaron en esta edición fueron “La Grande”, con premios para Lumy Lizardo como Mejor Actriz Protagónica, además de reconocimientos en Dirección de Casting y Vestuario; “Sugar Island”, con premios a Mejor Actriz de Reparto y Maquillaje y Peluquería; y “Aire, Solo Respira”, que ganó Dirección de Arte, Efectos Especiales y Visuales

Elenco de "La bachata del biónico", que ganó como mejor película en los Premios La Silla.

Elenco de "La bachata del biónico", que ganó como mejor película en los Premios La Silla.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

La gran ganadora de los Premios La Silla fue “La bachata de biónico”, que se alzó con múltiples estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor Protagónico y Mejor Actor de Reparto, además de reconocimientos en categorías técnicas como Edición, Guión, Fotografía y Musicalización. 

Se resaltó que su éxito fue una muestra del alto nivel artístico y narrativo que ha alcanzado el cine dominicano.

Otras películas que destacaron en esta edición fueron “La Grande”, con premios para Lumy Lizardo como Mejor Actriz Protagónica, además de reconocimientos en Dirección de Casting y Vestuario; “Sugar Island”, con premios a Mejor Actriz de Reparto y Maquillaje y Peluquería; y “Aire, Solo Respira”, que obtuvo tres premios en Dirección de Arte, Efectos Especiales y Visuales. 

“Capitán Avispa” fue reconocida por su Mejor Canción Original, interpretada por Juan Luis Guerra, y como Mejor Diseño de Sonido. También fueron premiadas obras como “Por Eso Vengo al Río”, Mejor Documental; “Camina Ven”, Mejor Cortometraje; y “Olivia y las Nubes”, Mejor Animación.

La 11.ª edición de Premios La Silla fue organizada por la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE), que reconoció a lo más destacado del cine nacional en una gala que combinó emoción, orgullo e identidad.

Transmitida por Radio Televisión Dominicana (RTVD), la ceremonia fue presentada por primera vez como un especial audiovisual postproducido con técnicas cinematográficas, marcando un hito en la historia del galardón y ofreciendo al público una experiencia visual al nivel de los grandes premios internacionales.

Durante su intervención, el presidente de ADOCINE, Danilo Reynoso, ofreció un discurso cargado de honestidad, entusiasmo y compromiso con el sector, resaltando que 2025 cerrará como el año de mayor consumo de cine dominicano desde 2020. Subrayó que el sector audiovisual ha sabido resistir, adaptarse y mantenerse firme incluso en medio de una desaceleración económica nacional. 

Asimismo, explicó el impacto concreto de la Ley de Cine en la economía del país, destacando que en 2024 la industria generó más de 1,200 millones de pesos en ITBIS e Impuestos sobre la Renta, 1,000 millones en boletería, otros 1,000 millones en transporte, y cerca de 1,500 millones en hotelería, alimentación y servicios relacionados.

Reynoso enfatizó que el cine dominicano es una industria formal, fiscalizada y con proyección internacional. “No es un gasto: es una inversión que genera identidad, empleo y cultura”, afirmó. 

Cerró su discurso con una reflexión que resonó entre los presentes: “El cine dominicano trasciende, el cine dominicano persiste; y en momentos de incredulidad e indignación, el cine dominicano sigue siendo una industria de buenas noticias”.

La ceremonia, conducida por Tita Hasbún, Ico Abreu y talentos de RTVD, rindió homenaje a los expresidentes de ADOCINE, Iván Reynoso y Hans García, por su defensa firme de la Ley de Cine. El evento contó con el respaldo de DGCINE, RTVD, LaMuviRD+, Sambil, Estudios Quita Sueño, la Alcaldía del Distrito Nacional, Ron Siboney, 3D HUB, CineDominicano.com y Cinéate.

Lumy Lizardo recibe su Premio La Silla como mejor actriz.

Lumy Lizardo recibe su Premio La Silla como mejor actriz por su rol en "La Grande".

Manuel Raposo al recibir su premio como actor del año 2025 por su papel en "La Bachata de Biónico".

Manuel Raposo al recibir su premio como actor del año 2025 por su papel en "La Bachata de Biónico".

Aquiles Correa, Archie López y Desiree Martínez durante la premiación a la Mejor Comedia de Premios La Silla que recayó en "La Tercera Edad".

Aquiles Correa, Archie López y Desiree Martínez durante la premiación a la Mejor Comedia de Premios La Silla que recayó en "La Tercera Edad".

LA LISTA OFICIAL

Mejor Producción Cinematográfica: La Bachata de Biónico

Mejor Actor Protagónico: Manuel Raposo – La Bachata de Biónico

Mejor Actor de Reparto: El Napo – La Bachata de Biónico

Mejor Actriz Protagónica: Lumy Lizardo – La Grande

Mejor Actriz de Reparto: Ruth Emeterio – Sugar Island

Mejor Animación: Olivia & Las Nubes

Mejor Comedia: La Tercera Edad

Mejor Documental: Por Eso Vengo al Río

Mejor Cortometraje: Camina Ven

Mejor Canción Original: “Mi Amor” – Juan Luis Guerra – Capitán Avispa

Mejor Dirección de Arte y/o Diseño de Producción: Cristóbal Valecillos – Aire, solo respira

Mejor Dirección de Casting: Mario Núñez – La Grande

Mejor Director: Yoel Morales – La Bachata de Biónico

Mejor Dirección de Fotografía: Alexander Viola – La Bachata de Biónico

Mejor Diseño de Sonido: Alain Muñiz / Geu Florentino Gómez – Capitán Avispa

Mejor Edición: Yoel Morales, Patricia Pepén – La Bachata de Biónico

Mejor Guion: Cristian Mojica, Yoel Morales – La Bachata de Biónico

Mejor Maquillaje y/o Peluquería: Odette Pedie – Sugar Island

Mejor Musicalización: Mediopicky, Wander Reynoso – La Bachata de Biónico

Mejor Vestuario: Leandra Faña – La Grande

Mejores Efectos Especiales: Peluca FX – Aire, solo respira

Mejores Efectos Visuales: Contrasentido PC / Morgana Studios – Aire, solo respira

Mejor Tráiler (Voto Popular): Rock del Caribe: Primera Etapa – Coradin Productions

Tags relacionados